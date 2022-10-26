В Минздраве рассказали, сколько белорусов получили бустерную прививку от COVID-19

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Опубликовано: 26.10.2022 19:11 , Обновлено: 26.10.2022

Министерство здравоохранения Беларуси сообщило 26 октября, что более 6,507 млн белорусов полностью вакцинировались от коронавируса. При этом одну дозу вакцины получили 6,617 млн человек в стране. Т.е. согласно данным ведомства, 70.3% белорусов полностью привиты от коронавируса. А сколько получили бустерную?

Также в Минздраве утверждают, что повторную (бустерную) прививку от COVID-19 получили 55,8% населения Беларуси.

Что касается вакцинации детей, которую объявили в этом году, то в Минздраве заявили, что сделали прививки одной дозой вакцины более 221 тыс детей в возрасте 5-17 лет. А 196,5 тыс из них получили две дозы.

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Ранее Телеграф сообщил, что прививка от коронавируса не гарантирует полную защиту. Даже вакцинированные люди заболевают COVID-19. Однако у них другие симптомы протекания болезни.

Учёные Стэнфорда и Гарварда опубликовали отчёт после новых исследований коронавируса. Согласно ему, потеря способности ощущать вкус и обоняния больше не являются распространенным явлением среди пациентов с COVID-19.

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