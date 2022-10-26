Коронавирус снова мутировал. Учёные рассказали, какие у него теперь симптомы

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Опубликовано: 26.10.2022 09:50 , Обновлено: 26.10.2022

Учёные Стэнфорда и Гарварда опубликовали отчёт после новых исследований коронавируса. Согласно ему, потеря способности ощущать вкус и обоняния больше не являются распространенным явлением среди пациентов с COVID-19.

Данные исследования с помощью приложения Zoe Health говорят, что основные симптомы COVID-19 этой осенью это:

боль в горле,

насморк,

заложенность носа,

постоянный кашель,

головная боль.

Учёные говорят, что такие симптомы в основном испытывают те люди, которые прошли полную вакцинацию.

Исследование было проведено учеными из Гарвардского и Стэнфордского университетов на основе данных, представленных участниками из США и Великобритании, регистрирующими свои симптомы через специальное приложение, [link href=“https://fortune.com/well/2022/10/25/what-are-new-covid-symptoms-omicron-how-have-covid-symptoms-changed-loss-taste-smell-fever-cough-sneeze-runny-nose-congestion-shortness-breath/” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщило [/link] Fortune.

Новый список симптомов контрастирует с классическими, более серьезными симптомами COVID-19, такими как постоянный кашель, потеря обоняния, лихорадка и одышка, которые были распространены в начале пандемии. Согласно исследованию, такие симптомы в настоящее время занимают 5-е, 6-е, 8-е и 29-е места соответственно.

Впрочем, симптомы у непривитых очень похожи, но включают лихорадку (повышенную температуру) вместо чихания и боль в горле чаще, чем насморк.

Интересно, что те, кто был вакцинирован и заболел COVID-19, чаще сообщают о чихании, чем те, кто не был вакцинирован и заболел COVID-19.

“Если вы были вакцинированы и начинаете часто чихать без объяснения причин, вам следует пройти тест на COVID, особенно если вы живете или работаете рядом с людьми, которые подвергаются большему риску заболевания”, - посоветовали авторы.

Согласно июньской [link href=“https://www.mdpi.com/2036-7449/14/3/52/pdf” rel=“noopener” target=“_blank”] статье [/link] в журнале Infectious Disease Reports, в то время как пациенты с COVID-19, нуждающиеся в госпитализации во время дельта-волны в конце 2021 года, как правило, имели симптомы, похожие на пневмонию, пациенты с COVID в эпоху Omicron чаще имеют симптомы, похожие на обычную простуду.

Сдвиг, вероятно, [link href=“https://www.thelancet.com/journals/ebiom/article/PIIS2352-3964(22)00414-5/fulltext” rel=“noopener” target=“_blank”] произошел [/link] потому, что Дельта-вариант, как правило, процветал в нижних отделах дыхательной системы инфицированных, в то время как вариант Омикрона, особенно более поздние штаммы, имеет тенденцию размножаться в верхних отделах дыхательной системы. Однако и это может измениться по мере развития вируса.

По словам экспертов, вполне возможно, что COVID становится все более похожим на сезонный грипп с более мягкими симптомами, похожими на простуду, и случаями, которые чаще встречаются зимой. Но пока слишком рано говорить об этом, предупреждают они, добавляя, что вирус может изменить курс в любой момент.

Ранее Телеграф сообщил, что министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич 14 сентября сообщил о росте заболеваемости коронавирусом, гриппом и ори. Но заявил, что медики работают «в спокойном режиме».

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