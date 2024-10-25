В Минздраве объяснили, почему запретили в Беларуси "Роллтон" и "БигБон"

Опубликовано: 25.10.2024 19:46 , Обновлено: 25.10.2024

В пресс-службе Министерства здравоохранения объяснили, почему с полок белорусских магазинов убрали всем известную лапшу быстрого приготовления "Роллтон" и "БигБон". Напомним, ранее стало известно, что Минздрав запретил продавать в Республике продукцию некоторых производителей, в том числе и сухие макароны.

По информации Министерства здравоохранения Беларуси, в сухом фасованном картофельном пюре с куриным вкусом “Петра” производства ООО «Маревен Фуд Сэнтрал» (которая выпускает в том числе «Роллтон» и “БигБон”) специалисты обнаружили бактерии группы кишечной палочки — колиформы. По этой же причине в список “запрещёнки” попала овощная быстрозамороженная смесь “Гавайская” и “Мексиканская” производства ООО «Производственная компания ЮЖ» (Россия).

При этом в Минздраве обратили внимание, что нарушение нормативов по микробиологическим показателям, в том числе по содержанию бактерий группы кишечной палочки, приводят к пищевым отравлениям и токсикоинфекциям различной степени тяжести.

“Данные факты стали основанием запрещения ввоза на территорию Республики Беларусь и обращения всего ассортимента выпускаемой пищевой продукции указанных производителей на территории внутреннего рынка страны, в том числе продукции торговых марок «Петра», «Роллтон» и др.”, — отметили специалисты.

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Более того, в ходе государственного санитарного надзора специалисты Минздрава обнаружили такую небезопасную продукцию, как:

вафли со сгущённом молоком производства ООО «Производственный комплекс «Кундрат» (Россия). В их составе обнаружили консервант (сорбиновую кислоту), которая не была заявлена на упаковке;

бисквитный рулет со вкусом варёной сгущенки с какао производства ООО «Кондитерская фабрика «Виктория» (Россия). Здесь специалисты Минздрава выявили синтетический краситель (тартразин);

морская пищевая садочная йодированная крупная соль производства Salexpor Companhia Portugueza De Sal Higienizado, S.A. (Португалия). В её составе обнаружили содержание йода, которое” не соответствует нормируемому значению”;

алюминиевая фольга для запекания пищевых продуктов производства ООО «ТДЗ» (Россия) и алюминиевая пищевая фольга производства ООО «ИнтроПластика» (Россия). В этой продукции эксперты нашли несоответствие санитарно-гигиенического показателя безопасности (миграция алюминия).

Это навсегда?

Для того, чтобы пищевая продукция указанных производителей вернулась на полки белорусских магазинов, производители должны организовать проведение “корректирующих мероприятий”, обеспечить их эффективность, стабильность процессов производства, хранения, транспортировки продукции, а также “действенную систему контроля качества”, включая лабораторные исследования и т.д. Проще говоря, “Роллтон” и “БигБон” вернутся, когда все нарушения будут устранены.

Ранее Telegraf.news писал, что Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) обнаружила в продукции 6 белорусских предприятий опасные бактерии. Из-за этого продукцию этих предприятий — мясо курицы, творог, говядину и яйца — потребовали взять на «усиленный лабораторный контроль» Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхоза Беларуси.

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