Россельхознадзор обнаружил в белорусском мясе сальмонеллы и листерии. Какую курицу и говядину лучше не покупать?

Опубликовано: 21.10.2024 20:29 , Обновлено: 21.10.2024

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) обнаружила в продукции 6 белорусских предприятий опасные бактерии, из-за которых обратилась в Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхоза Беларуси с просьбой взять на «усиленный лабораторный контроль» мясо курицы, творог, говядину и яйца.

В официальном письме Россельхознадзора перечислены несоответствия в продукции 6 отечественных производителей. Так, в говядине сразу двух компаний — ОАО «Акдимол» и ОАО «Беловежский» — специалисты обнаружили бактерий группы кишечной палочки.

Яйца от ОАО «Гомельская птицефабрика» оказались с антибиотиками (ципрофлоксацином и энрофлоксацином), а в мясе птицы от предприятия «Смолевичи Бройлер» эксперты обнаружили листерии и недопустимое количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов. [info_b]Листерии опасны для человека, и во всём мире этот возбудитель находится под особым вниманием. Болезнь, которую вызывает эти бактерии, листериоз, может поразить центральную нервную систему и вызвать менингит и энцефалит. По данным ВОЗ, ежегодно от этой болезни погибает около 250 человек.[/info_b] Кроме того, под “усиленный лабораторный контроль” попала курятина производства ОАО «Солигорская птицефабрика», в которой нашли сальмонеллы, и творог Слуцкого сыродельного комбината, в котором специалисты выявили дрожжи.

[info_b]Сальмонеллы — род грамотрицательных бактерий, поражающих как людей, так и животных. Являются возбудителями брюшного тифа, паратифов и других сальмонеллёзов, которые при тяжёлом течении болезни могут привести к серьёзному обезвоживанию организма и почечной недостаточности.[/info_b]

К слову, ранее Россельхознадзор заявил об очередных нарушениях, выявленных в мясной продукции из Беларуси. В российском ведомстве уточнили, что потенциально опасные бактерии были обнаружены в продукции двух белорусских предприятий, а в продукции еще трёх нашли антибиотики.

Россельхознадзор нашёл опасные бактерии в продукции двух белорусских птицефабрик