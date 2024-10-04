Листерии в мясе, кишечная палочка в молоке. Россельхознадзор запретил продукцию двух белорусских предприятий
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) ввела временные ограничения на поставки ещё двух белорусских предприятий. В ведомстве заявили, что в мясе обнаружили листерии, а в молочной продукции - кишечную палочкау. Продукцию ещё трёх предприятий поставили на "усиленный лабораторный контроль".
Так, с 1 октября в Россию приостановили поставки следующих двух предприятий:
- ООО «Птицефабрика «Западная» – из-за листерий, обнаруженных в мясе птицы;
- ООО «Калинковичский маслосырзавод» – из-за бактерий группы кишечной палочки, которые нашли в молочной сыворотке.
[info_b]Бактерии Listeria monocytogenes являются возбудителем одной из самых тяжелых болезней пищевого происхождения - листериоза. Несмотря на то, что это относительно редкая болезнь (ежегодно фиксируют лишь 0,1-10 случаев заболевания на 1 млн человек в зависимости от стран и регионов), в ВОЗ её называют “значительной угрозой в области общественного здравоохранения” в связи с высоким уровнем смертности этого заболевания.[/info_b]
Ветеринарную сертификацию продукции указанных белорусских предприятий приостановили, а в обычном режиме разрешили принимать лишь ту продукцию, что была отгружена в адрес российских получателей до 1 октября.
Кроме того, от профильного департамента белорусского Минсельхозпрода Россельхознадзор потребовал взять под “усиленный лабораторный контроль” продукцию ещё трёх белорусских компаний, которым выписали предписания впервые:
- Витебского мясокомбината – из-за листерий, обнаруженных в говядине;
- ОАО «Смолевичи Бройлер» – из-за листерий в мясе птицы;
- ООО «ПровитБел» – из-за антибиотиков (имидокарб и бензилпенициллин) в пельменях.
Ранее Telegraf.news сообщал, что в августе сразу 5 предприятий Беларуси не смогли поставлять свою продукцию в Россию из-за “повторных нарушений”. Тогда в Россельхознадзоре заявили, что в некоторых образцах колбасы, мяса и консерв нашли кишечную палочку и антибиотики.
Россельхознадзор обнаружил в мясе и колбасе 5 белорусских предприятий антибиотики и кишечную палочку