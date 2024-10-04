Листерии в мясе, кишечная палочка в молоке. Россельхознадзор запретил продукцию двух белорусских предприятий

Опубликовано: 04.10.2024 11:16 , Обновлено: 04.10.2024

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) ввела временные ограничения на поставки ещё двух белорусских предприятий. В ведомстве заявили, что в мясе обнаружили листерии, а в молочной продукции - кишечную палочкау. Продукцию ещё трёх предприятий поставили на "усиленный лабораторный контроль".

Так, с 1 октября в Россию приостановили поставки следующих двух предприятий:

ООО «Птицефабрика «Западная» – из-за листерий, обнаруженных в мясе птицы;

ООО «Калинковичский маслосырзавод» – из-за бактерий группы кишечной палочки, которые нашли в молочной сыворотке.

[info_b]Бактерии Listeria monocytogenes являются возбудителем одной из самых тяжелых болезней пищевого происхождения - листериоза. Несмотря на то, что это относительно редкая болезнь (ежегодно фиксируют лишь 0,1-10 случаев заболевания на 1 млн человек в зависимости от стран и регионов), в ВОЗ её называют “значительной угрозой в области общественного здравоохранения” в связи с высоким уровнем смертности этого заболевания.[/info_b]

Ветеринарную сертификацию продукции указанных белорусских предприятий приостановили, а в обычном режиме разрешили принимать лишь ту продукцию, что была отгружена в адрес российских получателей до 1 октября.

Кроме того, от профильного департамента белорусского Минсельхозпрода Россельхознадзор потребовал взять под “усиленный лабораторный контроль” продукцию ещё трёх белорусских компаний, которым выписали предписания впервые:

Витебского мясокомбината – из-за листерий, обнаруженных в говядине;

ОАО «Смолевичи Бройлер» – из-за листерий в мясе птицы;

ООО «ПровитБел» – из-за антибиотиков (имидокарб и бензилпенициллин) в пельменях.

Ранее Telegraf.news сообщал, что в августе сразу 5 предприятий Беларуси не смогли поставлять свою продукцию в Россию из-за “повторных нарушений”. Тогда в Россельхознадзоре заявили, что в некоторых образцах колбасы, мяса и консерв нашли кишечную палочку и антибиотики.

Россельхознадзор обнаружил в мясе и колбасе 5 белорусских предприятий антибиотики и кишечную палочку