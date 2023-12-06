Кочанова поручила сделать в Минске «показательное здравоохранение». Что это такое?

Опубликовано: 06.12.2023 12:21 , Обновлено: 06.12.2023

Председатель Совета Республики, уполномоченный представитель президента в Минске Наталья Кочанова 5 декабря провела совещание по вопросам оказания медицинской помощи и проведения ранней диагностики онкозаболеваний. Участники совещания говорили о том, что делать людям, если они не могут получить качественную медицинскую помощь в поликлиниках и стационарах, а также обсудили вопрос медицинских кадров и жилья.

На совещании обсудили «актуальные вопросы системы здравоохранения Минска». Кочанова рассказала, как оказывают медицинскую помощь и устанавливают диагнозы на ранней стадии (онкозаболевания полости рта и глотки, других органов), сообщили в Минздраве.

В Минздраве разъяснили, как белорусам будут выделять выходные на диспансеризацию. Справка будет нужна?

Председатель Совета Республики сделала упор на «своевременность, доступность и качество медицинской помощи». По ее словам, в Минске «надо сделать показательное здравоохранение, которое потом можно будет распространять на все регионы нашей страны».

«Самое главное, чтобы люди знали, что они могут получить своевременную качественную медицинскую помощь в поликлиниках, стационарах, ну а если не получается, то они должны быть направлены в республиканские научно-практические центры», – сказала Кочанова.

Уполномоченный представитель главы государства призвала медиков к оперативности.

«Скрининговая система начала работать, мы на правильном пути, главное, чтобы не было проволочек. Как только готова биопсия, человека надо направлять на лечение. Эту информацию надо оперативно довести до всех врачей, чтобы они были готовы», – потребовала Кочанова.

Говоря о кадрах и жилье, она подчеркнула, что сегодня “нужны разумные головы, которые хотят сделать лучше для страны”.

«Надо быть аналитиком, чтобы принимать правильные решения, анализировать ситуацию, которая происходит. Мы должны подбирать лучшие кадры и закреплять их. Для этого надо жилье», - подчеркнула Кочанова.

Ранее Телеграф писал, что Министерство здравоохранения внесло изменения в перечень заболеваний и противопоказаниях, при которых белорусам запрещено управлять механическими транспортными средствами, самоходными машинами и моторными маломерными судами. Какие медицинские показания больше не являются препятствием для получения водительских прав?

Минздрав изменил перечень заболеваний, при которых не выдадут водительские права в Беларуси