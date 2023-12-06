Минздрав зафиксировал подъем заболеваемости корью в Беларуси. Где «развивается эпидемиологическая ситуация»?

Опубликовано: 06.12.2023 14:10 , Обновлено: 06.12.2023

Министерство здравоохранения констатировало подъем заболеваемости корью в Беларуси в ноябре - за последнее время зарегистрировали более 90 случаев, а всего с начала года их было чуть более 140. В ведомстве рассказали, в каких регионах страны "эпидемиологическая ситуация развивается" и в каких случаях вирус распространяется "одномоментного".

[info_b]Корь – острое вирусное заболевание, которое характеризуется высокой степенью заразности. Вирус передается воздушно-капельным путем и может приводить к серьезным осложнениям, вплоть до летального исхода.[/info_b]

Как сообщили в Минздраве, эпидемиологическая ситуация в настоящее время “развивается” в четырех регионах Беларуси:

Брестской области,

Гомельской области,

Минской области,

Минске.

“На текущий момент можно говорить о наличии практически одномоментного распространения вируса среди непривитых лиц. Специалистами регистрируются единичные заносы инфекции в поликлиники, дневные стационары и учреждения образования”, - рассказали в ведомстве.

Среди заболевших 48% - это несовершеннолетние, при чем более 40% - это дети в возрасте до года, а вот в структуре взрослых пациентов преобладают пациенты в возрасте 20-49 лет (37% взрослых пациентов). Причем, по данным Минздрава, подавляющее большинство всех заболевших - 74% - не привиты (либо не имеют сведений о вакцинации в анамнезе). У заболевших детей процент непривитых достигает 90% (дети либо не достигли возраста вакцинации, либо не получили прививку вовремя из-за сознательного отказа родителей).

[info_b]По данным Всемирной организации здравоохранения, несмотря на наличие безопасной и экономически эффективной вакцины, за 2021 год от кори во всем мире умерло минимум 128 тыс. человек. Большая доля смертей пришлась на невакцинированных или не полностью вакцинированных детей в возрасте до 5 лет.[/info_b]

В белорусском Минздраве подчеркнули, что специфического лечения кори не существует, именно поэтому медики постоянно призывают белорусов вакцинироваться. Прививка, по их словам, это “самый безопасный и эффективный способ защиты” от кори.

Минздрав рекомендовал всем белорусам сделать прививку от кори. И взрослым тоже?

В Беларуси вакцинацию против кори проводят одновременно с вакцинацией от эпидемического паротита и краснухи. Эта прививка включена в Национальный календарь профилактических прививок, то есть их делают детям бесплатно - в возрасте 12 месяцев и 6 лет.

Белорусам старше 18 лет в Минздраве рекомендовали уточнить свой прививочный статус против кори в территориальной поликлинике (амбулатории или фельдшерско-акушерском пункте) и при отсутствии документальных сведений о вакцинации, ранее перенесенной болезни или результатов серологического анализа крови на IgG-антителак вирусу, сделать профилактическую прививку.

Отметим, что данные о подъёме заболеваемости Минздрав обнародовал на фоне официального объявления эпидемии кори в одной из европейских стран. По данным портала Romania-Insider, Министерство здравоохранения Румынии объявило эпидемию кори на национальном уровне. В стране уже зарегистрировали почти 2000 случаев в 29 округах. Местные власти даже пошли на снижение возраста, рекомендованного для вакцинации - теперь прививки разрешили делать детям в возрасте 9-11 месяцев, а ревакцинацию - в 5 лет.

Ранее Телеграф рассказывал, что с 1 января 2024 года в Беларуси изменится порядок проведения диспансеризации. Нововведения коснутся как детей, так и взрослых, а работающим белорусам для прохождения диспансеризации выделят официальный выходной с сохранением среднего заработка. В Министерстве труда и соцзащиты объяснили, кому будет положен один выходной в раз в три года, а кто может рассчитывать на два дополнительных выходных каждый год.

Минздрав изменил порядок диспансеризации. Кому из белорусов дадут на это два выходных в год, а кому – один в три года?