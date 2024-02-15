В Гродненской области объявили о росте заболеваемости желтухой. Что сказали в Минздраве?

Опубликовано: 15.02.2024 14:16 , Обновлено: 15.02.2024

Рост заболеваемости вирусным гепатитом А, еще называют желтухой и болезнью Боткина, зафиксировали в Гродненской области. «Если в доковидные времена за год в нашем регионе регистрировались пять-шесть таких случаев, то за последние три недели с данным диагнозом на лечение в областную инфекционную клиническую больницу поступили 12 человек», – привели пример в на канале «Здравоохранение Гродненщины». И добавили, что заболевшие – и взрослые, и дети школьного возраста. В Минздраве отметили активизацию вирусного гепатита А в целом в Беларуси.

Гродненские медики тем не менее подчеркнули, что «ситуация на контроле и не вызывает тревоги у специалистов» и паниковать не стоит. Поскольку, несмотря на обычно достаточно длительное течение болезни, осложнения развиваются редко. И напомнили об осторожности, поскольку эта болезнь передается в основном контактно-бытовым путем.

[inf]Изначально симптомы болезни Боткина схожи с респираторной инфекцией. Сначала у человека неминуемо поднимается температура. А через несколько дней меняется цвет кожи – она начинает желтеть. С учетом того, что вирусный гепатит А – острое инфекционное заболевание печени, пациентов направляют на лечение в инфекционную больницу.

В профилактике болезни Боткина, подчеркивают медики, на первом месте – мытье рук, фруктов и овощей.[/inf]

Заявление Минздрава

В Беларуси отмечена активизация вирусного гепатита А (ВГА), сообщили в Минздраве. И напомнили, что именно что именно на осенне-зимний период приходится наибольшее число случаев заболевания «болезнью немытых рук». Заражаются в основном взрослые в возрасте 18-39 лет, и только 20 процентов случаев приходится на детей.

В министерстве назвали признаки заболевания: у больного ухудшается аппетит, появляются боли в правом подреберье, тошнота или рвота, темнеет моча, кал обесцвечивается, белки глаз приобретают желтую окраску. В ряде случаев начало болезни напоминает грипп – повышается температура до 38ºС – 39ºС, появляется насморк, кашель, ломота во всем теле. Больной заразен в последние дни инкубационного периода – когда симптомы еще не проявились или в момент, когда они только возникли. Но когда кожа становится желтой, заразность человека значительно уменьшается. А поскольку болезнь в самом своем начале никак себя не проявляет, то заболевшие продолжают вести активный образ жизни и контактировать с окружающими.

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Меры профилактики от Минздрава:

тщательное мытье рук с мылом перед едой, после посещения туалета и общественных мест;

первичная обработка (в том числе перед их закладкой в холодильник) овощей, фруктов и зелени под проточной водой, особенно тех, которые употребляются в сыром виде;

замачивание сухофруктов и орехов в холодной воде, с последующим тщательным промыванием под проточной водой;

употребление для питья воды только гарантированного качества или кипяченой;

соблюдение температурного режима и времени приготовления пищи.

В Минздраве уточнили, что вирус гепатита А погибает только через 5 минут кипячения воды или продуктов. А инкубационный период заболевания составляет 14-50 дней.

А также напомнили, что в феврале-марте в Минске и регионах для ограничения распространения заболевания проводится вакцинация людей, которые близко контактировали с заразившимся.

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