Минздрав пообещал обеспечить белорусов бесплатными лекарствами от 83 болезней. Каких?

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Опубликовано: 08.02.2024 14:18 , Обновлено: 08.02.2024

Граждане Беларуси смогут получить индивидуальные лекарства при некоторых заболеваниях за счет бюджета, пообещали в соответствующем документе, который появился на Национальном правовом интернет-портале. В нем котором уточнили, что эти препараты не включены Республиканский формуляр лекарственных средств. Причиной решения назвали «неэффективность или непереносимость выписанного лекарства из реестра». И опубликовали список из 83 заболеваний.

Факт «неэффективности или непереносимости» должна подтвердить врачебная комиссия, уточнили в документе. «Далее ее заключение отправляется на рассмотрение в Минздрав, который и принимает решение в течение 10 календарных дней. Еще через 5 рабочих дней ответ поступит в организацию здравоохранения».

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Что в списке

В числе 83 заболеваний, к которым намерились применить новый механизм, различные виды гепатита, некоторые злокачественные образования и лейкозы, кистозные фиброзы, рассеянный склероз, эпилепсия, церебральный паралич, некоторые виды язв, в том числе язвенный колит, астма и другие.

Ранее Телеграф писал, что главный врач Университетской стоматологической клиники Оксана Корзун 7 февраля на пресс-конференции сообщила, что в Минздраве, в сфере стоматологии, создали комиссию по выработке подходов к ценообразованию Беларуси. На конференции также уведомили об организации горячей линии по вопросам стоимости стоматологических услуг.

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