Не более 562 рублей. Минздрав установил предельные суммы расходов на соцобслуживание некоторых белорусов

💼 Официально

Опубликовано: 15.02.2024 09:38 , Обновлено: 15.02.2024

Министерство здравоохранения определило предельные суммы расходов, которое государство может выделить на обслуживание одного белоруса, нуждающегося в медико-социальной помощи. Сумма максимального государственного социального заказа в области здравоохранения для различных категорий белорусов отличается и составляет от 338 до 562 рублей в месяц.

Конкретные суммы расходов на одного белоруса при оказании и участии в оказании медицинской помощи по видам и условиям ее оказания, выделенные из бюджета в 2024 году, прописали в постановлении Минздрава №27 от 2 февраля 2024 года, которое официально опубликовали на Национальном правовом интернет-портале 15 февраля.

Нуждающихся в ведомстве разделили на три категории - каждой положена своя предельная сумма расходов:

до 338 рублей - для тех, у кого наблюдается “выраженное снижение трех и более категорий жизнедеятельности” (способности к самообслуживанию, самостоятельному передвижению, общению, ориентации, контролировать свое поведение), из-за которого развивается “синдром социальной компенсации”,

до 459 рублей - для граждан с психическими расстройствами и расстройствами поведения, которые вылились в “выраженное или резко выраженное ограничение способности контролировать свое поведение”,

до 562 рублей - для людей с “резко выраженным ограничением способности к самообслуживанию, самостоятельному передвижению, ориентации”.

Отметим, что в соответствии с постановлением Совета министров №236 от 22 апреля 2021 года, государственный социальный заказ в области здравоохранения финансируется за счет субсидий из средств местных бюджетов. Заниматься выполнение госзаказа (на конкурсной основе) могут:

индивидуальные предприниматели, осуществляющие медицинскую деятельность;

негосударственные организации здравоохранения;

негосударственные некоммерческие организации.

Ранее Телеграф сообщил, что осенью прошлого года Совет министров поручил Минфину перераспределить бюджет Минздравуна 2024 год - дополнительно увеличить зарплаты медикам в 2023 году на общую сумму в 10,5 млн рублей, соразмерно сократив при этом другие расходы ведомства.

Совмин решил выделить ещё 10,5 млн рублей на зарплаты медикам. Какие расходы Минздраву урезал?