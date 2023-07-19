В Гонконге предложили осуждающе смотреть на курильщиков

Опубликовано: 19.07.2023 21:29 , Обновлено: 19.07.2023

Курильщикам Гонконга, возможно, вскоре станет некомфортно закуривать в общественных местах: министр здравоохранения призвал местных жителей осуждающе смотреть на нарушителей.

Чиновник надеется, что эта мера (в дополнение к штрафам) сделает курение в запрещенных местах культурно неприемлемым, написал scmp.com.

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«Когда представители общественности видят, что люди курят в местах для некурящих, даже если правоохранительные органы не могут сразу появиться, мы можем осуждающе смотреть на курящих. Когда кто-то достает сигарету в ресторане, все в помещении могут смотреть на этого человека. Я не верю, что этот человек посмеет дать сдачи всем в ресторане, потому что они просто пялятся», - сказал он.

По данным властей Гонконга, в 2021 году курили всего 9,5% жителей (в 1980-ых годах этот показатель достигал 25%). К 2025 году власти надеются уменьшить количество курильщиков до 7,8%.

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