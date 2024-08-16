В Европе зафиксировали первый случай заражения обезьяньей оспой. Стоит ли волноваться белорусам?

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Опубликовано: 16.08.2024 07:30 , Обновлено: 16.08.2024

В Швеции зарегистрировали первый в Европе случай заболевания более опасным штаммом обезьяньей оспы — mpox , который быстро распространяется в Африке. Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила болезнь чрезвычайной ситуацией международного значения

«Теперь […] у нас есть подтверждение, что в Швеции есть один случай более серьезного типа mpox, называемого Clade 1», — заявил министр здравоохранения и социальных дел Якоб Форсмед на пресс-конференции в четверг 15 августа.

В Агентстве общественного здравоохранения Швеции заявили, что «это первый случай, вызванный штаммом 1, диагностированный за пределами африканского континента».

По информации местных властей, заболевший человек заразился во время поездки в Африку.

«Тот факт, что пациент с mpox проходит лечение в стране, не влияет на риск для населения в целом, риск, который Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) в настоящее время считает очень низким», — говорится в сообщении агентства.

14 августа ВОЗ подтвердила, что распространение обезьяньей оспы представляет собой «чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение». Вспышка заболевания продолжается в Африке с сентября 2023 года, где зафиксировано 13,7 тысячи случаев и 456 летальных исходов.

Стоит отметить, что в 2022 году также была зарегистрирована вспышка обезьяньей оспы в Африке, и тогда ВОЗ объявила аналогичную чрезвычайную ситуацию. Однако тогда речь шла о менее опасном штамме по сравнению с текущим.

В Министерстве здравоохранения Беларуси прокомментировали ситуацию с обезьяньей оспой в стране 16 августа.

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Что такое обезьянья оспа?

Оспа обезьян ( англ. Monkeypox, сокращённо — Mpox) — это редкое вирусное заболевание, преимущественно встречающееся в удалённых районах Центральной и Западной Африки, близких к тропическим лесам. Первый случай передачи вируса от животного к человеку был зафиксирован в 1970 году в Демократической Республике Конго.

Оспа вызывает болезненные поражения и быстро распространяется в Африке Фото: Arlette Bashizi/REUTERS

Согласно данным ВОЗ, вирус передаётся человеку через контакт с дикими животными, такими как грызуны и приматы, а его дальнейшее распространение между людьми происходит ограниченно. Обычно уровень летальности при вспышках mpox колеблется от 1 до 10%, при этом большинство случаев смерти наблюдается среди более молодых возрастных групп.

Инкубационный период заболевания составляет от 7 до 19 дней. Болезнь начинается резко и неожиданно, сопровождаясь:

повышением температуры;

головными;

мышечными болями;

головокружением;

тошнотой и рвотой.

Динамика заболевания напоминает натуральную оспу, чаще проявляется в легкой или средней форме. Одним из основных отличий оспы обезьян от человеческой является почти у 90% случаев наличие лимфаденита.

На 3-4-й день болезни появляется сыпь: она сначала локализуется на лице, затем на руках и охватывает туловище. Сыпь начинается с пятна диаметром около 6-10 мм, которое затем превращается в папулу, а позже — в пузырёк с прозрачным содержимым. После этого образуется корочка, оставляющая рубец.

В этот период состояние пациента может значительно ухудшаться: наблюдаются тахикардия, учащенное дыхание и снижение артериального давления, однако затем состояние постепенно улучшается.

Также встречаются легкие формы заболевания, при которых общее состояние остается стабильным. В целом продолжительность болезни составляет 2-3 недели.

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