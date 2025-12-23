В декабре от холода и гололёда пострадали сотни белорусов. Как такое возможно?

Опубликовано: 23.12.2025 16:37 , Обновлено: 23.12.2025

В Министерстве здравоохранения Беларуси прошло совещание в связи с наступлением зимней погоды. На нём стало известно, что в стране, несмотря на аномально тёплый декабрь, от холода и гололеда уже пострадали сотни людей.

Согласно данным Минздрава, с 26 ноября по 23 декабря всего было зарегистрировано 674 пострадавших из-за погодных условий, среди которых 168 — дети.

Из них травмы из-за падений на гололёде получили 633 человека, а 41 человек - холодовые травмы. В больницы попали 115 человек, в том числе 13 детей.

В ведомстве также напомнили, что в ближайшие дни в Беларусь придут настоящие зимние морозы. Это значит, что отвыкшим от холода жителям пора готовиться к настоящей зиме.

Однако морозы будут недолгими. Мы изучили данные трёх источников, которые сошлись во мнении, что резкое похолодание до -16°C продлится всего один-два дня, после чего наступит потепление с мокрым снегом, а кое-где и с дождями.

В Беларусь придут «арктические» -16°C. Где наступит «самый холодный день», а где выпадет снег

Как можно получить холодовую травму без мороза?

На самом деле, холодовые травмы можно получить и при отсутствии серьезных морозов. Обычно это повреждения тканей, вызванные локальным или общим воздействием низких температур, а ещё переохлаждение организма.

Все это может произойти даже при не самых низких температурах, чаще всего при нескольких градусах ниже нуля, или даже около ноля.

Ключевые факторы риска: