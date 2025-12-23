В декабре от холода и гололёда пострадали сотни белорусов. Как такое возможно?
В Министерстве здравоохранения Беларуси прошло совещание в связи с наступлением зимней погоды. На нём стало известно, что в стране, несмотря на аномально тёплый декабрь, от холода и гололеда уже пострадали сотни людей.
Согласно данным Минздрава, с 26 ноября по 23 декабря всего было зарегистрировано 674 пострадавших из-за погодных условий, среди которых 168 — дети.
Из них травмы из-за падений на гололёде получили 633 человека, а 41 человек - холодовые травмы. В больницы попали 115 человек, в том числе 13 детей.
В ведомстве также напомнили, что в ближайшие дни в Беларусь придут настоящие зимние морозы. Это значит, что отвыкшим от холода жителям пора готовиться к настоящей зиме.
Однако морозы будут недолгими. Мы изучили данные трёх источников, которые сошлись во мнении, что резкое похолодание до -16°C продлится всего один-два дня, после чего наступит потепление с мокрым снегом, а кое-где и с дождями.
В Беларусь придут «арктические» -16°C. Где наступит «самый холодный день», а где выпадет снег
Как можно получить холодовую травму без мороза?
На самом деле, холодовые травмы можно получить и при отсутствии серьезных морозов. Обычно это повреждения тканей, вызванные локальным или общим воздействием низких температур, а ещё переохлаждение организма.
Все это может произойти даже при не самых низких температурах, чаще всего при нескольких градусах ниже нуля, или даже около ноля.
Ключевые факторы риска:
- Длительность воздействия и высокая влажность (мокрая одежда и обувь серьезно ускоряют теплоотдачу).
- Ветер (ветер выдувает тепло, создавая эффект более сильного мороза).
- Неподвижность, тесная обувь, усталость, а также состояние здоровья (например, проблемы с сосудами) или алкогольное опьянение (оно создаёт ложное ощущение тепла).