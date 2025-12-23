В Беларусь придут "арктические" -16°C. Где наступит "самый холодный день", а где выпадет снег

Опубликовано: 23.12.2025 15:54 , Обновлено: 23.12.2025

Жителей Беларуси ожидает кратковременное, но ощутимое похолодание до -16°C в ближайшую ночь с последующим потеплением и снегопадами к концу недели, сообщают синоптики. Мы поискали и сравнили прогнозы сразу трёх источников, одних из самых популярных в нашей стране.

Оказалось, что по данным сразу нескольких источников, самый холодный день в этом декабре в Беларуси наступит в ночь на среду, 24 декабря. Столбики термометров опустятся до -10..-16°C, при этом на юго-западе будет немного теплее — -7..-9°C.

«Эта ночь окажется самой холодной в сезоне: от -5..-9° — на юге, до -11..-13° — на северо-востоке Беларуси, местами, в поймах рек и низинах до -15°», — подтверждает метеоблог Nadvorie.

Причиной столь резкого похолодания стал обширный антициклон над югом Скандинавии, который принес в регион арктический воздух. «Погоду будет определять барический гребень обширного антициклона», — написали и в канале «Метеовайб».

Впрочем, морозный период будет недолгим. Уже днем в среду начнется постепенное потепление из-за смещения антициклона и прихода более мягкого атлантического воздуха.

Где выпадет снег?

А вот существенных осадков в самый холодный день, 24 декабря, синоптики не ждут. Лишь к его концу на севере Витебской области возможен небольшой снег. Однако, на радость одних и на зло другим белорусам, ситуация изменится к концу недели.

В ночь с четверга на пятницу, с 25 на 26 декабря, на погоду повлияет так называемый «ныряющий» циклон. «Шикарный, конечно, ныряющий циклон пройдет… Нам от него немножко снега да ветер», — пишет эксперт Nadvorie. При этом он уточнил, что существуют расхождения в моделях прогноза: от траектории движения циклона будет зависеть интенсивность снегопада.

Белгидромет подтверждает, что 26 декабря на большей части территории страны пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя, сопровождающиеся сильным порывистым ветром. К тому же ночью и утром возможны слабый гололед и гололедица.

Прогноз на ближайшие три дня: