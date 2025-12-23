В Беларусь придут "арктические" -16°C. Где наступит "самый холодный день", а где выпадет снег
Жителей Беларуси ожидает кратковременное, но ощутимое похолодание до -16°C в ближайшую ночь с последующим потеплением и снегопадами к концу недели, сообщают синоптики. Мы поискали и сравнили прогнозы сразу трёх источников, одних из самых популярных в нашей стране.
Оказалось, что по данным сразу нескольких источников, самый холодный день в этом декабре в Беларуси наступит в ночь на среду, 24 декабря. Столбики термометров опустятся до -10..-16°C, при этом на юго-западе будет немного теплее — -7..-9°C.
«Эта ночь окажется самой холодной в сезоне: от -5..-9° — на юге, до -11..-13° — на северо-востоке Беларуси, местами, в поймах рек и низинах до -15°», — подтверждает метеоблог Nadvorie.
Причиной столь резкого похолодания стал обширный антициклон над югом Скандинавии, который принес в регион арктический воздух. «Погоду будет определять барический гребень обширного антициклона», — написали и в канале «Метеовайб».
Впрочем, морозный период будет недолгим. Уже днем в среду начнется постепенное потепление из-за смещения антициклона и прихода более мягкого атлантического воздуха.
Где выпадет снег?
А вот существенных осадков в самый холодный день, 24 декабря, синоптики не ждут. Лишь к его концу на севере Витебской области возможен небольшой снег. Однако, на радость одних и на зло другим белорусам, ситуация изменится к концу недели.
В ночь с четверга на пятницу, с 25 на 26 декабря, на погоду повлияет так называемый «ныряющий» циклон. «Шикарный, конечно, ныряющий циклон пройдет… Нам от него немножко снега да ветер», — пишет эксперт Nadvorie. При этом он уточнил, что существуют расхождения в моделях прогноза: от траектории движения циклона будет зависеть интенсивность снегопада.
Белгидромет подтверждает, что 26 декабря на большей части территории страны пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя, сопровождающиеся сильным порывистым ветром. К тому же ночью и утром возможны слабый гололед и гололедица.
Прогноз на ближайшие три дня:
- 24 декабря (среда): Ясно, существенных осадков нет. Ночью -10..-16°C, днем -4..-10°C. Ветер слабый.
- 25 декабря (четверг): Переменная облачность. Ночью возможен небольшой снег на северо-востоке. Ночью -4..-13°C (местами до -16°C), днем -6..+1°C. Ветер усиливается.
- 26 декабря (пятница): Облачно, осадки (мокрый снег, дождь) на большей части страны. Сильный порывистый ветер. Ночью -9..+1°C, днем -1..+5°C.