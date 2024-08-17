Когда лучше чистить зубы — до или после завтрака? Стоматолог объяснил, в каком случае они станут жёлтыми, как у курильщика

Опубликовано: 17.08.2024 17:25 , Обновлено: 17.08.2024

Многие из нас привыкли чистить зубы до того, как приготовить чашку кофе или лёгкий завтрак. Однако есть те, кто считает: эта процедура более эффективна после приёма пищи. Американский стоматолог Ферах Хамид рассказал, когда чистка зубов принесёт пользу вашей эмали, а когда разрушит её и сделает жёлтой, как у заядлого курильщика.

По словам стоматолога, чистка зубов сразу после еды может показаться логичной для придания свежести дыханию, однако эмаль при этом будет стираться сильнее. Дело в том, что защитная оболочка размягчается во время приёма пищи, особенно если речь идёт о продуктах с высоким содержанием кислот. Чистка зубов в столь уязвимый период может привести к стиранию размягчённой эмали, а это спровоцирует повышенную чувствительность и появление жёлтого налёта.

Врач объяснил, что вечером гигиеническую процедуру, наоборот, лучше выполнять после ужина. Сперва поели, затем подождали полчаса — и можете смело отправлять в ванную: это поможет слюне естественным образом нейтрализовать кислоту во рту. Другими словами, 30 минут нужны для того, чтобы дать эмали снова затвердеть.

“Слишком ранняя чистка зубов означает, что вы, по сути, впитываете кислоты в зубы, а это может ускорить эрозию эмали и со временем ослабить их. Однако, когда речь идёт про утро, это лучше делать другим способом”, — подчеркнул стоматолог.

Он добавил, что лучше всего чистить зубы перед завтраком, а после приёма пищи прополоскать рот обычной водой. Это позволит убрать скопившиеся за ночь бактерии и зубной налёт. А полоскание водой, в свою очередь, поможет смыть частицы пищи и кислоты, не повреждая эмаль.

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