Учёные назвали точное время здорового завтрака – Поможет снизить риск диабета на 59%

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Опубликовано: 20.07.2023 07:22 , Обновлено: 20.07.2023

Завтрак важно не только не пропускать, но и принимать его в «правильное» время. Это позволит не только сформировать здоровое пищевое поведение, но и на 59% снизить риск развития такого опасного заболевания, как диабет 2 типа, показало новое исследование международной группы учёных.

Если ранее исследования подтверждали сам факт наличия прямой связи между нездоровым питанием и диабетом, то авторы нового исследования, в котором приняли участие более 100 тыс. человек во Франции и Испании, выявили закономерность непосредственно между временем приема пищи и развитием этого опасного заболевания. Результаты научной работы были опубликованы в Международном журнале эпидемиологии.

[info_b]Сахарный диабет - это опасное и неизлечимое заболевание, при котором уровень сахара в крови становится слишком высоким. Диабет 2 типа встречается гораздо чаще, чем 1 тип - на его долю приходится около 90% случаев. В отличие от 1 типа, причина которого учёным неизвестна, диабет 2 типа обычно вызывается такими факторами, как избыточный вес или недостаточная физическая нагрузка, хотя в некоторых случаях - может передаваться по наследству.

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), cахарный диабет является одной из десяти главных причин смертности в мире. По последним данным, в мире у каждого одиннадцатого взрослого человека диагностировано это заболевание. В общей сложности, диабетом болеет порядка 465 млн человек, а к 2030 году их число, согласно прогнозам экспертов, вырастет до 578 млн человек.

В Беларуси , по данным на 1 января 2022 года, на диспансерном учете находилось более 360 тыс. пациентов с сахарным диабетом. Из них лишь у 18,5 тыс. человек диагностирован сахарный диабет 1-го типа, абсолютно большинство - более 338 тыс. – болеет именно сахарным диабетом 2-го типа.[/info_b]

Ранее было доказано, что время приема пищи играет ключевую роль в регулировании циркадных ритмов и контроле уровня глюкозы, липидов и инсулина в организме человека. В рамках нового исследования исследователи из Франции и Испании проанализировали данные о состоянии здоровья более 103 тыс. взрослых добровольцев в среднем за семь лет, чтобы установить связь между частотой и временем приема пищи и заболеваемостью диабетом 2 типа.

Когда же завтракать?

За время исследования было зарегистрировано 963 новых случая диабета 2 типа и, как оказалось, риск развития заболевания был значительно выше в группе людей, которые регулярно завтракали после 9:00, по сравнению с теми, кто первый приём пищи завершал до 8:00 .

Авторы исследования также зафиксировали более высокий риск диабета 2 типа у тех, кто привык к позднему ужину — после 22:00 .

Кроме того, выяснилось, что более частый прием пищи (не менее пяти раз в день) был связан с меньшим риском развития этого опасного заболевания.

Отметим, что рекомендации ВОЗ, призванные предотвратить или отсрочить развитие диабета 2-го типа у взрослых, сводятся к следующим четырём главным пунктам:

здоровое питание,

регулярная физическая активность,

поддержание нормальной массы тела,

отказ от табакокурения.

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