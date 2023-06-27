«Раньше такого не видели» - Американские ученые представили «идеальное» лекарство от ожирения? Когда в продаже?

Опубликовано: 27.06.2023 17:57 , Обновлено: 27.06.2023

Ученые США представили лекарство, которое очень эффективно в борьбе с ожирением и назвали сроки, когда оно появится в продаже.

Результаты клинических испытаний нового гормонального препарата ошеломили исследователей своей эффективностью, написал insider.

Результаты двух отдельных промежуточных клинических испытаний препарата под названием «Ретатрутид», который разрабатывается производителем лекарств Eli Lilly, были опубликованы в New England Journal of Medicine. Врачи, обсуждавшие результаты, были поражены быстрой потерей веса, достигнутой сотнями людей с ожирением и диабетом с помощью этого препарата, а также резким улучшением уровня сахара в крови, холестерина и артериального давления.

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Врачи согласились с тем, что «Ретатрутид» может стать новаторским препаратом как для снижения веса, так и для лечения диабета второго типа.

В исследовании, пациенты с ожирением, получавшие самую высокую недельную дозу «Ретатрутида», потеряли в среднем 26 килограмм за 11 месяцев. Их вес все еще снижался, даже когда испытание закончилось, что позволило предположить, что более длительные и более крупные испытания, которые еще предстоит завершить, могут дать еще более впечатляющие результаты по снижению веса.

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Каждый пациент, принимавший самую высокую дозу «Ретатрутида», потерял не менее 5% массы тела, а четверть участников потеряли 30% и более своей массы.

В аналогичном исследовании ретатрутида для пациентов с диабетом второго типа, пациенты потеряли около 17% своего веса за девять месяцев.

Скорее всего, пройдет несколько лет, прежде чем препарат появится в продаже. Перед этим должны пройти другие, более крупные и продолжительные клинические испытания, и этот процесс, вероятно, продлится как минимум до конца 2025 года.

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