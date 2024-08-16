Учёные назвали 2 возраста, когда человек начинает стремительно стареть

Опубликовано: 16.08.2024 12:18 , Обновлено: 16.08.2024

Американские учёные выяснили, в каком возрасте человеческий организм делает скачок к старости. Оказалось, что в течении жизни люди проживают 2 таких этапа.

Наверняка некоторые люди сталкивались с ощущением, что в какой-то момент резко состарились. Учёные из США нашли этому феномену научное объяснение. В ходе последних исследований выяснилось, что человек состаривается не медленно и равномерно, как полагалось ранее, а волнообразно.

«Мы не просто меняемся постепенно с течением времени. Есть некоторые действительно кардинальные изменения», — сказал генетик и директор Центра геномики и персонализированной медицины Стэнфордского университета и старший автор исследования профессор Майкл Снайдер.

В рамках исследования учёные отслеживали тысячи различных молекул у людей в возрасте от 25 до 75 лет и выявили две основные волны возрастных изменений, которые происходят в возрасте около 44 лет и в 60 лет. Полученные результаты могут объяснить, почему всплески определенных проблем со здоровьем, включая проблемы с опорно-двигательным аппаратом и сердечно-сосудистые заболевания, происходят в определенном возрасте.

В исследовании поучаствовало 108 добровольцев, которые сдавали образцы крови и кала, а также мазки с кожи, полости рта и носа каждые несколько месяцев в течение от года до почти семи лет. Исследователи оценили 135 000 различных молекул (РНК, белки и метаболиты) и микробов (бактерии, вирусы и грибки) живущих в кишечнике и на коже участников.

Обилие молекул и микробов не менялись постепенно. Когда учёные искали кластеры молекул с наибольшими сдвигами, они обнаружили, что эти преобразования, как правило, происходили, когда люди были в возрасте 40 и 60 лет.

Всплеск старения в середине 40 лет оказался неожиданным и изначально учёные предположили, что это связано с возникновением менопаузы у женщин. Однако более тщательно исследование показало, что подобные возрастные сдвиги происходят и у мужчин в этом возрасте.

«Это говорит о том, что, хотя менопауза или перименопауза могут способствовать изменениям, наблюдаемым у женщин в возрасте около 45 лет, вероятно, существуют и другие, более значимые факторы, влияющие на эти изменения как у мужчин, так и у женщин», — сказал доктор Сяотао Шэнь, бывший научный сотрудник Стэнфордской медицинской школы и первый автор исследования.

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Первая волна изменений включала молекулы, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями и способностью метаболизировать кофеин, алкоголь и липиды.

Вторая волна изменений включала молекулы, участвующие в регуляции иммунитета, метаболизме углеводов и функции почек.

Молекулы, связанные со старением кожи и мышц, изменились в обоих временных точках.

Предыдущие исследования предполагали, что более поздний всплеск старения может произойти в возрасте около 78 лет, но подтвердить это не удалось, поскольку самым старым участникам было 75 лет.

По мнению учёных, выявленная закономерность указывает на то, что риск многих возрастных заболеваний не увеличивается постепенно, а риск болезни Альцгеймера и сердечно-сосудистых заболеваний резко возрастает после 60 лет.

Также возможно, что некоторые изменения могут быть связаны с образом жизни или поведенческими факторами. Например, изменение метаболизма алкоголя может быть вызвано его чрезмерным употреблением в возрасте 40 лет, что конечно же, может стать стрессовым для организма.

Учёные полагают, что результаты исследования могут помочь в разработке целевых вмешательств в определённые периоды жизни. Например, таких как увеличение физических упражнений в периоды более быстрой потери мышечной массы.

«Я убежден, что мы должны попытаться скорректировать свой образ жизни, пока мы еще здоровы», — резюмировал Майкл Снайдер.

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