Учёные нашли способ, как можно есть сладости и худеть. Как это работает?

Опубликовано: 04.09.2024 20:02 , Обновлено: 05.09.2024

Кажется, что для того, чтобы снизить вес, нужно сразу отказаться от сладостей в рационе. Однако исследование, проведённое израильскими учёными, доказало, что диета с употребление сладостей может быть даже более эффективной, чем некоторые "здоровые" варианты. Как это работает?

Учёные из Тель-Авивского университета исследовали в 2012 году вопрос влияния различных составов завтрака на вес 193 взрослых, страдающих ожирением. В ходе эксперимента людей разделили на 2 группы, где каждая находилась на низкокалорийной диете с общей калорийностью 1600 ккал для мужчин и 1400 ккал для женщин.

Однако у двух групп было существенное различие в структуре завтрака. В то время как одна группа ела завтрак, богатый белками и углеводами (около 600 ккал), с включением десерта (шоколад, торт или печенье), вторая получала завтрак с высоким содержанием белка, но с низким содержанием углеводов, всего 300 ккал.

Спустя 16 недель обе группы показали значительную потерю веса. Но через 32 недели, обнаружилось удивительное: группа, которая ела завтрак с десертом, в среднем потеряла больше веса и имела меньшую тягу к еде, чем контрольная группа.

Эти результаты вызвали много вопросов и в то же время дали неожиданные ответы.

Учёные выяснили, что ключом к успеху стало регулирование уровня сахара в крови и контроль голода. Завтрак — это первый прием пищи в день, который закладывает основу для метаболизма. Богатый завтрак, содержащий помимо белков и углеводов сахар, обеспечивает длительное чувство сытости и лучший контроль уровня сахара в крови в течение дня.

«Целью диеты для снижения веса должно быть не только снижение веса, но и снижение чувства голода и тяги к еде, что поможет предотвратить повторный набор веса», — заявила автор исследования Даниэла Якубович.

Исследование показало, что группа, которая завтракала сладким, не только имела меньшую тягу к нездоровым закускам, но и в целом потребляла меньше калорий в день.

Учёные полагают, что при таком подходе организм «прощает» калории сладкого завтрака, потому что утром обмен веществ наиболее активен и потребленные калории лучше перерабатываются.

Ещё одним фактором является психологическая составляющая, считают исследователи. Позволяя себе насладиться сладким угощением на завтрак желание бесконтрольно перекусить позже в течение дня исчезает.

Эта стратегия вознаграждения может помочь придерживаться диеты в долгосрочной перспективе

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Значит сладости при похудении есть можно?

По мнению экспертов данное исследоваybt доказывает, что время и состав приема пищи играют большую роль в контроле веса, чем считалось ранее. В частности, завтрак может быть не только самым важным приёмом пищи за день, но и тем, что определяет успех или неудачу диеты.

“Но прежде чем вы с радостью поставите шоколад и пирожные на свой завтрак, следует принять во внимание несколько аспектов. Во-первых: баланс калорий в течение дня остается решающим. Десерт на завтрак можно с пользой включить в диету с контролем калорий, но его не следует воспринимать как разрешение на нездоровую диету”, - считает создатель бренда Sunday Natural и ведущий подкаста о здоровье Нильс Беренс.

Также он отметил, что огромную роль в этом вопросе играет индивидуальность. То, что сработало для участников исследования, не обязательно должно быть одинаково успешным для всех. Следует учитывать такие факторы, как ваш собственный метаболизм, уровень активности и личные предпочтения, уверен эксперт.

Однако он признал, что исследование израильских учёных бросает вызов многим распространённым мифам о диете и побуждает нас переосмыслить правила контроля веса.

“Это показывает, что строгие диеты, основанные на воздержании и самобичевании, могут не дать лучших результатов. Вместо этого стратегия, сочетающая удовольствие и здоровое питание, могла бы достичь цели более устойчиво”, - сказал Беренс.

[info_b]Стоит знать, что любые изменения в диете должны производиться после консультации с врачом или диетологом, дабы исключить индивидуальные риски для здоровья и найти лучший подход. Тем не менее, это исследование предлагает интересную перспективу для всех, кто ищет новые способы контроля своего веса, не жертвуя при этом качеством жизни и удовольствием.[/info_b]

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