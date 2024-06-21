"Я сбросил 19 килограмм" - Мужчина рассказал, как "чудесный" Ozempic помог похудеть, но нарушил психику. Можно ли купить в Беларуси?

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Опубликовано: 21.06.2024 11:37 , Обновлено: 21.06.2024

Иоганн Хари до сих пор помнит странное ощущение, которое он испытал через два дня после того, как впервые ввел себе Ozempic (Оземпик). Это лекарство, ставшее в последние годы суперпопулярным среди желающих похудеть без серьезных физических страданий и нагрузок из-за упражнений и диет.

Врач прописал мужчине препарат для лечения диабета 2 типа, у которого был открыт сенсационный “побочный эффект” - быстрое похудение - в 2023 году, когда Хари весил 92 килограмма, а процент жира в организме составлял 32%.

Дедушка Хари умер от сердечного приступа в 44 года, его дядя - в возрасте 60 лет, а его отец перенес четырехкратное шунтирование сердца в возрасте 70 лет. Поэтому мужчина решил сбросить лишний вес.

Хари рассказал, что у него не было диабета, и он с опаской относился к препаратам для похудения, зная, что их прием “всегда заканчивася катастрофой”. Но снижение веса с помощью Ozempic показалось ему способом снизить риск сердечных заболеваний.

Он заметил эффект препарата через пару дней после приема первой дозы. “Я проснулся и подумал: “Происходит что-то странное. Что это?” Я не мог понять, что это было. А потом я вдруг понял, что проснулся и не хочу есть. Со мной такого никогда не случалось”, - рассказал 45-летний Хари, журналист, живущий в Лондоне и Лас-Вегасе в интервью TODAY.com

“С этого момента мой аппетит резко снизился. Я чувствовал себя гораздо менее голодным, чем раньше. Я начинал чувствовать себя очень сытым очень быстро”, - поделится он.

В итоге Хари похудел на 19 кг с помощью препарата Ozempic, а затем его аналога Wegovy, который содержит тот же активный ингредиент, семаглутид, и специально был одобрен в США для снижения веса.

Журналист решил решил разузнать все, что мог, о препаратах glp-1, которые имитируют один гормон, вырабатываемый кишечником, чтобы сигнализировать о сытости, и рассказать о них в своей новой книге “Волшебная таблетка: необычайные преимущества и тревожные риски новых препаратов для похудения”.

“Вещество семаглутид в таких препаратах используется людьми с ожирением немногим более двух лет. Мы не знаем о долгосрочных последствиях его приема. Есть опасения, что, возможно, в долгосрочной перспективе он окажет какое-то воздействие, о котором мы просто не знаем”, - написал Харри.

[inf] Ранее доктор Кристофер Макгоуэн, специалист по борьбе с ожирением в Кэри, Северная Каролина, застал, что когда пациенты спрашивают его, безопасно ли принимать Wegovy, он отвечает, что долгосрочных исследований по этому поводу не проводилось. Но препараты GLP-1 уже более десяти лет используются для лечения диабета 2 типа, “так что в целом у нас очень обнадеживающий опыт применения этих препаратов”, - утверждает медик. [/inf]

По словам журналиста, самым неожиданным эффектом от применения популярных лекарств для похудения стало его психологическое состояние.

“Что касается меня, то единственным риском, который я не предвидел, был психологический эффект. Это было действительно странно. В течение первых шести месяцев, когда я принимал препарат, я получал то, что хотел — я значительно похудел, у меня прошла боль в спине, происходили разные хорошие вещи”, - утверждает Харри.

“На самом деле я не чувствовала себя лучше в эмоциональном плане. Если уж на то пошло, я чувствовала себя немного хуже. Я поняла, что все дело в моей неспособности успокоить себя приемом пищи и в том, как плохо я себя из-за этого чувствовал… Я пошел в KFC в Лас—Вегасе и сделал то, что сделал бы до того, как начал употреблять Ozempic, - я заказал порцию жареной курицы. Я попробовала куриную ножку и вдруг подумала: “Я не смогу это есть”. С Оземпиком нельзя переедать. Вас бы стошнило. Я помню, как голос в моей голове сказал: “Тогда тебе просто придется пожалеть об этом”, - рассказал журналист.

Уколы Оземпика очень недешевы. Одна шприц-ручка в США стоит примерно $1000. Колоть надо раз в месяц. А вот в Европе лекарства на основе семаглутида стоят куда дешевле» - около $100. Во Франции и того меньше - $83, сообщает Health System Tracker.

Из мировых звезд открыто заявляли о том, что кололи Оземпик, чтобы похудеть, были Илон Маск и Ким Кардашьян.

В Беларуси Оземпик официально не продается. А в феврале 2024 года даже появилась новость об аресте контрабандистов, которые пытались завезти в страну партию Оземпика.

Впрочем, препарат на черном рынке Беларуси есть. Просят за один укол от 400 до 700 рублей. Что значительно дороже, чем в соседних Литве и Польше. Но там лекарство продается же легально. В России на черном рынке Оземпик предлагают прислать даже в Беларусь за 19 тыс российских рублей (примерно 200 долларов или 640 рублей).

Любое самостоятельное применение лекарств может нанести непоправимый ущерб здоровью. Помните, что у всех препаратов есть обширные списки побочных симптомов. Не советуем вам пользоваться уколами, приобретенными на черном рынке ещё и потому, что нет никакой гарантии, что в шприце именно то лекарство, что вы хотите купить.