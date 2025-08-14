Ученые обнаружили в мундштуках вейпов "обильные колонии" грибков

Опубликовано: 14.08.2025 15:19 , Обновлено: 14.08.2025

Ученые из Университета Флориды (США) обнаружили, что мундштуки для вейпов кишат вредными грибками. По их словам, большая часть способна привести к заболеванию легких.

Как пояснили специалисты, из-за закрытой пластиковой конструкции и частого нагревания при регулярном использовании вейпы представляют собой идеальную среду для развития грибков. Ситуация усугубляется тем фактом, что большинство пользователей заявили, что никогда их не чистят.

Согласно исследованию, более половины протестированных одноразовых вейпов, были «обильно колонизированы» грибками. Из них более 80% способны вызывать проблемы со здоровьем, включая заболевания легких, такие как хронический бронхит.

Наиболее распространенным из этих видов является грибок Cystobasidium minutum, который может вызывать инфекции крови у людей с ослабленной иммунной системой.

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Как проводили исследование?

Чтобы исследовать этот вопрос, исследователи набрали 25 участников, которые ежедневно использовали одноразовые вейпы, и взяли мазки с мундштуков их электронных сигарет. Затем ученые культивировали эти образцы, выращивая их в чашках Петри, чтобы увидеть, какие микробы в них скрываются.

В результате выяснилось, что мундштук вейпа кишит до 35 различными видами грибков, подавляющее большинство из которых способны вызывать заболевания.

Образцы также сравнили с культурами, взятыми изо рта участников, что показало, что возбудители инфекций не исходили от самих людей.

Соавтор исследования доктор Джейсон Смит из Института новых патогенов рассказал журналу New Scientist : «Остатки внутри вейп-устройства могут стать источником пищи для роста плесени».

В своей предварительной статье исследователи утверждают, что «грибковое загрязнение электронных сигарет» способствует развитию хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

Это заболевание включает в себя группу заболеваний легких, которые вызывают затруднение дыхания, одышку и постоянный кашель с мокротой.

В исследовании треть участников заявили, что у них наблюдались респираторные симптомы, такие как кашель.

Чтобы лучше понять, как вдыхание этих грибков может повлиять на легкие человека, исследователи заставили мышей вдыхать наиболее распространенный патоген — C. minutum.

«Мы обнаружили, что грибок, который был наиболее распространен в образцах вейпа, вызывал признаки хронического бронхита у мышей», — заявил ведущий автор, доктор Борна Мехрад.

Это состояние определяется как воспаление дыхательных путей, которое приводит к симптомам, похожим на грипп, и является одним из состояний, приводящих к ХОБЛ.

Исследователи призвали пользователей вейпов регулярно чистить мундштуки, чтобы избежать скопления грибков. При этом они подчеркнули, что сейчас не проведено достаточно исследований, которые бы показывали, что эти грибки присутствуют в таком количестве, что могут вызвать заболевание у большинства.

Ранее Telegraf.news писал, что в последние годы вейпинг стал популярной альтернативой традиционным сигаретам, привлекая внимание как молодежи, так и взрослых. Однако с ростом его популярности все больше экспертов начали говорить о его влиянии на здоровье. В Евросоюзе уже давно призывают к “жестким мерам” против электронных сигарет. А недавно о их возможном запрете заговорили и в Совете Республики Беларуси. Telegraf.news собрал мнения специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), США и ЕС, чтобы понять, какие риски могут быть связаны при использовании вейпа и действительно ли “электронки” помогают бросить курить.

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