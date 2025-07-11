Белгоспищепром не поддержал полный запрет на вейпы в Беларуси

Опубликовано: 11.07.2025 14:37 , Обновлено: 11.07.2025

В концерне «Белгоспищепром» подвели итоги публичного обсуждения проекта нового закона, регулирующего оборот табачных, нетабачных и никотиносодержащих изделий. Как сообщили в ведомстве, большинство предложений граждан, направленных на ужесточение антитабачных мер, не нашли поддержки у рабочей группы.

Обсуждение проекта проходило на Правовом форуме Беларуси с 17 по 27 июня. В общей сложности от 36 пользователей поступило 75 сообщений, сообщил концерн.

Какие предложения граждан отклонены?

Рабочая группа, в состав которой вошли представители госорганов и организаций, изучила все поступившие замечания. Поддержку не получили следующие инициативы:

Полный запрет производства и оборота в стране вейпов, электронных сигарет и прочей альтернативной продукции. Причина отказа: это входит в противоречие с целью проекта и «поручением Главы государства» в части «ужесточения требований» к обороту такой продукции, а не полного её запрета).

Расширение списка мест, где запрещено курение и использование вейпов. В частности, белорусы предлагали запретить это делать: на балконах многоквартирных домов;

в автомобилях при нахождении в них детей до 18 лет;

во всех общественных местах на открытом воздухе , включая спортивные сооружения во время мероприятий;

на вокзалах , в аэропортах и на станциях метрополитена .

Причина отказа: по информации рабочей группы, такие меры не поддержаны в связи со «сложностями определения территориальных границ» и возможным «нарушением гражданских прав собственников имущества».

Ужесточение правил продажи. Граждане предлагали запретить продажу табачных и никотиносодержащих изделий в киосках, магазинах площадью менее 100 кв. м, а также на расстоянии ближе 1 км от школ и спортивных объектов.

Кроме того, рабочая группа не поддержала предложения о внесении в закон требований по маркировке, декларированию объёмов производства и размещению на упаковках информации о наркотическом характере никотина, так как они, по мнению группы, «не являются предметом регулирования» данного проекта закона.

В концерне «Белгоспищепром» выразили благодарность всем участникам обсуждения за «неравнодушную позицию».

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что концерн предлагал ввести штрафы для взрослых белорусов за покупку сигарет детям.

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