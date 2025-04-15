"Специальные требования" - Россельхознадзор уточнил, какую продукцию "Молочного гостинца" запретил поставлять

Опубликовано: 15.04.2025 20:11 , Обновлено: 15.04.2025

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) 14 апреля уточнила, какую продукцию бренда "Молочный гостинец", выпускаемую Минским молочным заводом № 1, запретили поставлять в РФ. Напомним, ранее российское ведомство сообщило о запрете на ввоз всей продукции этого производителя.

В документе Россельхознадзора сказано, что, согласно письму Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, статус участка “Молочный гостинец” Минского молочного завода № 1 изменили в реестре Таможенного союза на “специальные требования” для сливок питьевых высокожирных пастеризованных замороженных c массовой долей жира 40% .

В российском ведомстве объяснили, что под “специальными требованиями” имеют в виду “временные ограничения” на поставку в РФ этого товара данного производителя. В чем претензия к сливкам, в Россельхознадзоре не сказали.

“Другая продукция указанного предприятия поставляется в обычном режиме”, - [link href=“https://fsvps.gov.ru/wp-content/uploads/2025/04/444_t202504141904181.pdf” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщили [/link] там.

Минский молочный завод № 1, а также белорусский Минсельхозпрод эту информацию не комментировали.

Ранее Telegraf.news писал, что и 11 апреля причины временного запрета на поставки продукции “Молочного гостинца” в Россельхознадзоре не назвали. Хотя обычно, если у российских проверяющих возникают претензии к качеству и безопасности продукции, они прямо об этом указывают в отчете на официальном сайте ведомства и в прикрепленном уведомлении.

Россельхознадзор запретил ввоз молочной продукции популярного белорусского бренда

Также мы рассказывали, что Россельхознадзор взял на усиленный лабораторный контроль продукцию пяти белорусских предприятий. Российские специалисты рассказали, что нашли в товарах.

Россельхознадзор взял на усиленный лабконтроль продукцию 5 белорусских предприятий. За что?