Россельхознадзор запретил ввоз молочной продукции популярного белорусского бренда

💼 Официально

Опубликовано: 12.04.2025 09:30 , Обновлено: 12.04.2025

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) 11 апреля потребовала ввести запрет на ввоз в страну молочной продукции популярного белорусского бренда - "Молочный гостинец".

Исходя из официального письма, опубликованного на сайте Россельхознадзора, с 12 апреля в Россию запретили ввозить молочную продукцию с производственного участка Минского молочного завода № 1, где производят продукцию под брендом “Молочный гостинец”.

Ведомство обратилось в Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси с просьбой временно перестать выдавать ветеринарные сертификаты на эти товары, которые планировалось поставить в Россию. Информацию о временном запрете на поставки Россельхознадзор потребовал “довести до сведения руководителей органов управления ветеринарией субъектов России” и “всех заинтересованных организаций и лиц”, ведущих торговлю с этой белорусской компанией.

При этом причины временного запрета на поставки в Россельхознадзоре не назвали, хотя обычно, если у российских проверяющих возникают претензии к качеству и безопасности продукции, они прямо об этом указывают в сводном отчёте на официальном сайте Россельхознадзора и в прикреплённом официальном уведомлении.

Так, как сообщил Telegraf.news, буквально днём ранее Россельхознадзор поставил на усиленный лабораторный контроль продукцию сразу пяти белорусских предприятий, пожаловавшись на якобы выявленные в ней листерии, бактерии группы кишечной палочки и превышение допустимого содержания антибиотиков.

Россельхознадзор взял на усиленный лабконтроль продукцию 5 белорусских предприятий. За что?

Что стало причиной запрета продукции под маркой “Молочный гостинец”, пока не понятно. Известно, что на попавшем под ограничения производственном участке белорусского предприятия выпускают и сухие молочные продукты, и мягкие и твердые сыры, и ультрапастеризованную продукцию. Само предприятие, равно как и белорусский Минсельхозпрод, пока информацию о запрете никак не комментировали.