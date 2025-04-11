Россельхознадзор взял на усиленный лабконтроль продукцию 5 белорусских предприятий. За что?

Опубликовано: 11.04.2025 12:30 , Обновлено: 11.04.2025

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) взяла на усиленный лабораторный контроль продукцию пяти белорусских предприятий. Российские специалисты рассказали, что нашли в товарах.

Россельхознадзор [link href=“https://fsvps.gov.ru/wp-content/uploads/2025/04/7233_t202504101804231.pdf” target=“_blank” rel=“noopener”] обратился [/link] в Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси с просьбой изменить статус указанных белорусских предприятий в реестре предприятий Таможенного союза на «усиленный лабораторный контроль». Вот какие у российского ведомства претензии к продукции:

В готовой рыбной продукции ООО «Фишмэн Пауэр» специалисты нашли, как утверждают, бактерии группы кишечной палочки (БГКП). В мясе птицы ЗАО “Серволюкс Агро” будто бы есть листерии, а в субпродуктах птицы (сердце) - динитрокарбанилид (препарат, применяемый для лечения паразитарных заболеваний у животных). В полуфабрикатах из птицы ОАО “Смолевичи Бройлер” российские специалисты обнаружили листерии, а в субпродуктах птицы (сердце) - все тот же динитрокарбанилид. В вареном колбасном изделии ООО «Велес-Мит» – бензилпенициллин (антибиотик, получаемый из плесневого гриба пеницилла) и метаболит фурацилина (фурацилин - это противомикробное средство). В смеси для птиц ЗАО “Экомол Агро” - сальмонеллу.

В белорусском Минсельхозпроде эту информацию пока не комментировали.

Ранее Telegraf.news писал, что Россельхознадзор обнаружил в продукции трех белорусских предприятий опасные бактерии, из-за чего обратился в Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси с просьбой взять на «усиленный лабораторный контроль» полуфабрикаты из птицы, молоко и сыр.

Россельхознадзор обнаружил в продукции 3 белорусских предприятий кишечную палочку и листерии. Какие взяли на «усиленный контроль»?