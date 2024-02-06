«Снижение почти на 20%» – В РНПЦ озвучили связь коронавируса и онкологии в Беларуси

Опубликовано: 06.02.2024 13:59 , Обновлено: 06.02.2024

О связи между количеством новых выявленных случаев онкологических заболеваний и распространением пандемии Covid-19 рассказал замдиректора по научной работе РНПЦ онкологии и медрадиологии Сергей Красный. Данные привел за 2020-2021 «пандемийные» годы. И – с 2022 по нынешнее время.

По информации Красного, в 2019 году, до пандемии, в республике было выявлено 54,5 тысячи новых случаев онкологии, причем эта цифра каждый год увеличивалась на 1300, сообщило издание sb.by. И если бы прогнозировали обычную ситуацию без пандемии, то к 2023 году число новых случаев должно было достигнуть 59-60 тысяч.

«Однако в 2020 году заболеваемость резко снизилась почти на 20 процентов, то есть на 10 тысяч случаев. То же самое произошло и в 2021 году. В 2022-м цифра начала увеличиваться, выявлено было уже 51,5 тысячи онкологических заболеваний», – привел данные замдиректора по научной работе.

И добавил, что в 2023 году диагностировали около 56 тысяч новых случаев: «Казалось бы, резкий рост, но мы на самом деле не достигли прогнозных показателей. Скорее всего, дальше пойдет постепенное увеличение заболеваемости, которая наблюдалась последние пятьдесят лет».

Сергей Красный. Фото sb.by.

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Специалист отметил, что Беларусь по эпидемиологии злокачественных опухолей не отличается от развитых стран мира.

«Во время ковида впервые за всю историю наблюдения произошло резкое снижение смертности сразу на 6% за год, – подчеркнул Красный. – Сейчас эта цифра находится на том же уровне, но можем прогнозировать небольшое увеличение смертности из-за того, что возвращаемся к прежним цифрам относительно заболеваемости».

О причинно-следственной связи такого явления сказано не было.

Ранее Телеграф писал, что Минздрав дал рекомендации, как нужно поступать для предупреждения возникновения онкологии. И сообщил, какую часть новых случаев удается предотвратить.

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