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«Снижение почти на 20%» – В РНПЦ озвучили связь коронавируса и онкологии в Беларуси

«Снижение почти на 20%» – В РНПЦ озвучили связь коронавируса и онкологии в Беларуси
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О связи между количеством новых выявленных случаев онкологических заболеваний и распространением пандемии Covid-19 рассказал замдиректора по научной работе РНПЦ онкологии и медрадиологии Сергей Красный. Данные привел за 2020-2021 «пандемийные» годы. И – с 2022 по нынешнее время.

По информации Красного, в 2019 году, до пандемии, в республике было выявлено 54,5 тысячи новых случаев онкологии, причем эта цифра каждый год увеличивалась на 1300, сообщило издание sb.by. И если бы прогнозировали обычную ситуацию без пандемии, то к 2023 году число новых случаев должно было достигнуть 59-60 тысяч.

«Однако в 2020 году заболеваемость резко снизилась почти на 20 процентов, то есть на 10 тысяч случаев. То же самое произошло и в 2021 году. В 2022-м цифра начала увеличиваться, выявлено было уже 51,5 тысячи онкологических заболеваний», – привел данные замдиректора по научной работе.

И добавил, что в 2023 году диагностировали около 56 тысяч новых случаев: «Казалось бы, резкий рост, но мы на самом деле не достигли прогнозных показателей. Скорее всего, дальше пойдет постепенное увеличение заболеваемости, которая наблюдалась последние пятьдесят лет».

Сергей Красный. Фото sb.by.
Сергей Красный. Фото sb.by.

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Специалист отметил, что Беларусь по эпидемиологии злокачественных опухолей не отличается от развитых стран мира.

«Во время ковида впервые за всю историю наблюдения произошло резкое снижение смертности сразу на 6% за год, – подчеркнул Красный. – Сейчас эта цифра находится на том же уровне, но можем прогнозировать небольшое увеличение смертности из-за того, что возвращаемся к прежним цифрам относительно заболеваемости».

О причинно-следственной связи такого явления сказано не было.

Ранее Телеграф писал, что Минздрав дал рекомендации, как нужно поступать для предупреждения возникновения онкологии. И сообщил, какую часть новых случаев удается предотвратить.

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