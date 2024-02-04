«43% заболеваний можно было бы предотвратить» – Минздрав Беларуси назвал 10 шагов спасения от рака
В воскресенье, 4 февраля, – Всемирный день борьбы против рака. В связи с этим белорусский Минздрав дал рекомендации, что нужно сделать для предупреждения возникновения онкологии. И сообщил, какую часть новых случаев удается предотвратить.
«Возникновение 43% раковых заболеваний можно было бы предотвратить с помощью норм здорового поведения. Важно помнить, что именно профилактика – надежный способ предупреждения многих заболеваний, в частности онкологических», – отметили в ведомстве. И перечислили минимальный перечень мер, которые должны в профилактике рака:
- Не курите. Не употребляйте никаких видов табачной продукции.
- Примите меры для поддержания здоровой массы тела.
- Будьте физически активными в повседневной жизни.
- Соблюдайте здоровый рацион питания (употребляйте в пищу большое количество цельных злаков, зернобобовых, овощей и фруктов).
- Ограничьте употребление в пищу высококалорийных продуктов (с высоким содержанием сахара или жира).
- Избегайте злоупотребления жаренной и копченой мясной продукции, а также других продуктов с высоким содержанием соли.
- Ограничьте употребление алкогольных напитков.
- Избегайте чрезмерного воздействия солнечных лучей, особенно на детей.
- Для женщин – если у вас есть такая возможность, кормите своего ребенка грудью.
- Воспользуйтесь услугами организованных программ скрининга и диспансеризации на рак.
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[inf]Рак – это общее название более чем 100 болезней, которые могут поражать любую часть организма, пояснили в Минздраве. Одним из характерных признаков рака является быстрое образование аномальных клеток, прорастающих за пределы своих обычных границ. Но специалисты заявляют о том, что в наше время хорошо известны причины возникновения раковых заболеваний, и это дает возможность предотвратить примерно одну треть новых случаев. При обнаружении раковой опухоли на ранних стадиях возможно успешное лечение.[/inf]
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