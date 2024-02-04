«43% заболеваний можно было бы предотвратить» – Минздрав Беларуси назвал 10 шагов спасения от рака

Опубликовано: 04.02.2024 14:22 , Обновлено: 04.02.2024

В воскресенье, 4 февраля, – Всемирный день борьбы против рака. В связи с этим белорусский Минздрав дал рекомендации, что нужно сделать для предупреждения возникновения онкологии. И сообщил, какую часть новых случаев удается предотвратить.

«Возникновение 43% раковых заболеваний можно было бы предотвратить с помощью норм здорового поведения. Важно помнить, что именно профилактика – надежный способ предупреждения многих заболеваний, в частности онкологических», – отметили в ведомстве. И перечислили минимальный перечень мер, которые должны в профилактике рака:

Не курите. Не употребляйте никаких видов табачной продукции. Примите меры для поддержания здоровой массы тела. Будьте физически активными в повседневной жизни. Соблюдайте здоровый рацион питания (употребляйте в пищу большое количество цельных злаков, зернобобовых, овощей и фруктов). Ограничьте употребление в пищу высококалорийных продуктов (с высоким содержанием сахара или жира). Избегайте злоупотребления жаренной и копченой мясной продукции, а также других продуктов с высоким содержанием соли. Ограничьте употребление алкогольных напитков. Избегайте чрезмерного воздействия солнечных лучей, особенно на детей. Для женщин – если у вас есть такая возможность, кормите своего ребенка грудью. Воспользуйтесь услугами организованных программ скрининга и диспансеризации на рак.

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