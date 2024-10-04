Сколько воды можно выпить на ночь? Врач назвала 2 фактора, из-за которых не возникнет ни жажды, ни желания сходить в туалет

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Опубликовано: 04.10.2024 16:57 , Обновлено: 04.10.2024

О том, что за день нужно выпивать не менее 2, 5 литров воды, наверняка приходилось слышать многим. Однако стоит ли пить воду перед сном? Ответ не кажется столь очевидным. Ведь если не пить воду, то можно проснуться от жажды, а если пить - то от желания сходить в туалет. Специалист по расстройствам сна рассказала, когда и сколько воды следует выпить перед сном, чтобы избежать ночного пробуждения.

Вода играет ключевую роль в обменных процессах организма и способствует лучшей регенерации как на физическом, так и на психическом уровнях. Пить воду необходимо в достаточном количестве и на регулярной основе. Если организм ощутит её дефицит, то он напомнит об этом во время сна, например, ощущением сухости во рту.

Как отмечают специалисты американского национального фонда сна (NSF), недостаточный уровень гидратации может оказать негативное влияние на сон и стать причиной слабости и раздражительности в течение дня. Но стоит ли пить воду непосредственно перед тем, как ложиться спать, чтобы избежать этих проблем?

[info_b]NSF - американская некоммерческая организация, предоставляющая экспертную информацию по вопросам здоровья сна. [/info_b]

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Нужно ли пить воду перед сном?

Недостаточная гидратация организма может негативно сказаться на его восстановительных процессах. Вода способствует детоксикации, поддерживает функционирование органов и систем, регулирует температуру тела и в целом улучшает регенерацию. Регулярное потребление жидкости в нужных объемах увеличивает приток крови к мозгу, что помогает избежать головных болей по утрам и способствует качественному отдыху.

Когда организм испытывает нехватку жидкости, он начинает работать с большими усилиями: артериальное давление начинает падать, а сердце бьётся быстрее. В течение дня вода скапливается в нижней части тела, что может приводить к отечности ног к вечеру. Однако ночью положение тела сменяется. Ноги находятся на уровне почек, и это облегчает циркуляцию крови и выведение токсинов. при условии, конечно же, что организм не испытывает недостатка в гидратации.

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Сколько воды можно пить перед сном?

Многие люди в течение дня забывают о том, что нужно пить воду в достаточном количестве, и в итоге пытаются восполнить недостающий объём жидкости перед сном. Из-за этого может случиться так, что ночью придётся проснуться, чтобы сходить в туалет.

Однократное мочеиспускание за ночь считается нормальным, но если это происходит чаще, это может ухудшить качество сна. Организм попросту не успеет пройти важные фазы сна, которые необходимы для физического и психического восстановления.

Поэтому специалисты рекомендуют избегать употребления большого объёма жидкости как минимум за два часа до сна .

Достаточно выпить стакан воды чтобы избавиться от сухости во рту во время сна. Это оптимальный объём, хотя лучше всего подстраивать его под свои индивидуальные потребности, помня о важности поддержания правильной гидратации в течение дня.

«Общее правило таково: если вам хочется пить воду, то выпивайте меньше стакана за два часа перед сном. И пейте маленькими глотками», — объяснила специалист по расстройствам сна доктор Джессика Венсел Рундо.

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