Как белорусам перестать просыпаться с усталостью? Эксперты рассказали, какая распространённая привычка портит качество сна

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Опубликовано: 26.08.2024 12:46 , Обновлено: 26.08.2024

Иногда утреннее пробуждение представляется непростой задачей, и кажется, что ритуал лучше разбить на несколько этапов. Многие белорусы предпочитают просыпаться постепенно, используя несколько будильников, установленных через короткие промежутки времени. Эксперты объяснили, к каким последствия может привести такая привычка.

Ранний подъём представляется сложной задачей для так называемых сов. Нередко люди, относящиеся к такому хронотипу, предпочитают ставить несколько будильников, чтобы просыпаться постепенно. Однако таким подходом можно серьёзно навредить здоровью, уверены эксперты.

“Неглубокий сон между будильниками нарушает цикл сна. Особенно фазу быстрого сна, что может привести к сильной усталости, дневной сонливости или повышенному уровню кортизола”, - объяснила опытная медсестра Джордан Брасс.

Также она подчеркнула, что такая привычка со временем приводит к тому, что через какое-то время звук будильника становится “травматичным для организма”. Когда человек его слышит, то начинает испытывать стресс, и его тело вступает в реакцию «бей или беги».

[info_b]Реакция «бей или беги» — состояние, при котором организм мобилизуется для устранения угрозы. Оно предполагает активацию нервной системы и выработки организма гормонов адреналина и норадреналина. Постоянная активация реакции “бей или беги” из-за повышенной тревожности будет иметь длительные последствия для здоровья человека: высокое содержание стрессовых гормонов в организме может привести к хроническим воспалениям, снижению иммунитета, а также повышенному риску развития различных заболеваний.[/info_b]

Мнение Джордан Брасс разделил и эксперт в области технологий сна и здоровья, доктор Азизи Сейшас из Медицинской школы Миллера Университета Майами. Он также призвал не использовать несколько будильников по утрам.

Помимо вышеизложенных проблем, врач отметил, что такой испорченный сон может негативно влияет на внимательность и может стать причиной плохого настроения в течение дня. Кроме того, таким образом человек сбивает свои биологические часы и подвергает организм стрессу, увеличивая тем самым риск заболеваний и хронических состояний”.

“Со временем накопленные нарушения сна могут привести к чувству усталости, снижению производительности труда, повышению риска ухудшения состояния здоровья и могут стать фактором риска хронических заболеваний, таких как нездоровый уровень глюкозы, повышенное артериальное давление и нагрузка на сердце, что может привести к острым состояниям, таким как инсульт и сердечные приступы”, -рассказал доктор Азизи Сейшас.

Также эксперт подчеркнул, что для того, чтобы просыпаться по-настоящему отдохнувшими, важно иметь постоянный ночной режим. Следует отказаться от кофеина и алкоголя незадолго до сна, не заниматься стимулирующими видами деятельности и не использовать электронные устройства с яркими экранами.

“Такое поведение может нарушить естественный цикл сна-бодрствования организма и затруднить засыпание и достижение спокойного сна”, - заметил специалист.

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Как приучить себя вставать под один будильник?

Если вам непросто поднять под звонок одного единственного будильника, то стоит прислушаться к следующим рекомендациям:

Перестаньте нажимать кнопку повтора сигнала или устанавливать несколько будильников. Попробуйте использовать один будильник в течение недели, чтобы оценить качество сна.

Установите успокаивающую мелодию будильника: выберите мелодичный сигнал будильника вместо стандартного на вашем телефоне, так как он с большей вероятностью может привести к инерции сна.

Расположите будильник подальше от себя: убедитесь, что до него нелегко дотянуться, чтобы вам пришлось вставать с кровати, чтобы выключить его и вы не задремали снова.

Измените температуру тела сразу после пробуждения: поставьте ногу на пол, как только зазвонит будильник, чтобы разбудить мозг немедленным изменением температуры.

Не устанавливайте будильник слишком рано. Это будет противостоять желанию вздремнуть. Практичность в отношении того, когда вам нужно просыпаться, может улучшить общую бодрость и настроение.

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