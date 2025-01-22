Сколько раз в день нужно есть, чтобы избежать «ночных зажоров»? Нутрициолог назвала 5 блюд, которые не нарушат сон и не отразятся на фигуре

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Опубликовано: 22.01.2025 14:34 , Обновлено: 14.03.2025

Замечали, что ночью еда кажется вкуснее и притягивает словно магнит? К сожалению, привычкой «посещать» холодильник по ночам страдает довольно большое количество людей. Причём к утру этот момент порой стирается у многих из памяти. Белорусский врач-нутрициолог Инна Карпович рассказала журналистам Telegraf.news, как волчий аппетит может повлиять на качество сна и почему ночью часто хочется сладенького.

[info_b]Инна Карпович — врач-нутрициолог, health-коуч. Закончила Белорусский государственный медицинский университет (БГМУ) по специальности медико-профилактическое дело. Также прошла переподготовку в Университете образовательной медицины (специалист по модификации образа жизни и не медикаментозному оздоровлению организма).

Прошла курсы:

Международного института интегративной нутрициологии (консультант по питанию);

Дарьи Ермишиной ( “ЖКТ”, “Системное воспаление”, “Женское здоровье”);

Университета образовательной медицины (“Женское здоровье” и “Основы эриксоновского гипноза”).

Ведёт блог в Instagram и Telegram, где рассказывает о ЗОЖ и сохранении женского здоровья. [/info_b]

Это похоже на сомнамбулизм: человек просыпается, но не полностью, в таком состоянии доходит до холодильника и опустошает его. Ночные «вылазки» на кухню к холодильнику в поисках «чего-нибудь вкусненького» обычно называют «ночными зажорами». Некоторые «пищевые лунатики» признаются, что днём их никогда не тянет на сладкое, но вот ночью «на ура» идёт все: глазированные сырки, конфеты, шоколад, пирожные, печенье…

Нерегулярное питание

«Причины ночных зажоров могут быть самые разные, — подчеркнула Инна Карпович. – Одна из них – это нерегулярное питание в течение дня. Если днём было менее трёх полноценных приемов пищи, система контроля аппетита нарушается. В организме увеличивается выработка грелина, и к вечеру это выливается в неконтролируемое чувство голода».

[info_b]Специалист пояснила, что грелин — это пептидный гормон, который отвечает за аппетит. Непосредственно перед едой уровень гормона возрастает примерно в два раза, а сразу после приема пищи начинает снижаться и примерно через 1–2 часа достигает минимального уровня. По мере опустошения желудка уровень грелина снова поднимается и спустя 3–4 часа достигает пика, так что человек снова хочет есть.[/info_b]

Чтобы не допустить вечерних и ночных срывов, следует позаботиться про три полноценных приема пищи и один перекус по необходимости в течение дня.

Стресс

Еще одна причина ночных посещений холодильника — это стресс. При стрессе в кровь выбрасывается повышенное количество кортизола, который готовит организм к защитной реакции “БЕЙ-БЕГИ”. В состоянии стресса кортизол достигает максимальной концентрации именно во второй половине дня ближе к ночи. Это приводит к увеличению выработки инсулина, который обрушивает глюкозу в крови – отсюда и возникающий вечером и ночью волчий аппетит.

«Универсальный способ снизить стресс — это движение. Если перенервничали, сделайте несколько приседаний или отжиманий, прогуляйтесь в среднем темпе, — посоветовала специалист.

И добавила: “Также уровень кортизола повышают вечерние интенсивные физические тренировки. Для организма это также стресс. Впоследствии высокий кортизол вечером мешает уснуть и приводит к сбою циркадных ритмов. Если человек мало спит, нарушается выработка лептина и грелина ( гормонов, ответственных за чувство голода и сытости). Поэтому лучше перенести тренировки на утро либо завершать их до 20:00».

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Внутренние часы

Кроме того Инна Карпович рассказала, что “в нашем организме есть этакие внутренние часы, которые настраиваются по внешним факторам: день, ночь, приемы пищи, физическая активность”.

“Эти часы пытаются приспособиться и выработать нужный гормон для совершения тех или иных действий. Грелин, как и другие гормоны, подвержен суточным колебаниям. Пик его выработки приходится на 20:00, а самый низкий уровень наблюдается по утрам. В теории, это помогает нормально высыпаться, не вскакивая по утрам из-за острого чувства голода после 6–8 часов без пищи. Однако сбитый режим сна может изменить этот механизм и заставить тело вырабатывать больше грелина”, — пояснила нутрициолог.

Ночью, если мы спим, вырабатывается гормон мелатонин , который имеет антиоксидантное, иммуномодулирующее и антистрессовое свойство. А если мы не спим ночью — гормон кортизол , который должен в идеале вырабатываться утром для нашего подъёма. Но бодрствование ночью приводит к его выработке. Он возбуждает аппетит и подавляет выработку мелатонина. А низкий мелатонин — это прямая дорожка к

нарушению сна,

инсулинорезистентности,

истощению надпочечников,

ожирению,

сосудистым заболеваниям.

Что же все-таки можно съесть на ночь, чтобы не прибавить в весе и не просыпаться?

«Еда не должна провоцировать подъем глюкозы в крови и выброс инсулина, — предупредила врач-нутрициолог. — Это должны быть блюда с небольшим содержанием простых углеводов, имеющие низкий гликемический индекс».

Ни в коем случае нельзя есть на ночь фрукты: они как раз обеспечат «углеводные качели» ─ быстрый скачок уровня сахара и быстрое же его падение, после чего вам опять захочется есть.

Список продуктов, которые можно есть перед сном без вреда для фигуры и здоровья:

Белок куриного яйца без соли. Соломка из овощей (морковь, перец, сельдерей). Ломтики куриной грудки или постной говядины. Пудинг из киноа с кокосовым молоком. Рулетики из салатных листьев с мясом индейки и авокадо.

[info_b]Кстати, ученые выяснили, что ночные походы к холодильнику повышают уровень тревожности и способствуют развитию депрессии. Участников эксперимента разделили на две группы. В первой группе все принимали пищу и днем, и ночью, а во второй – только днем. По итогам исследования ученые проверили состояние психики у каждого участника. Оказалось, что в группе, где участники ели и днем, и ночью, у всех повысился уровень настроения, напоминающий депрессию – на 26%, а тревожность у них выросла на 16%.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что не многие знают, что хранение некоторых продуктов в холоде может привести к потенциально смертельному пищевому отравлению. Диетолог из Индии Джанви Сангви назвала 3 овоща, которые ни в коем случае нельзя класть в холодильник. Дело в том, что после такого хранения в них начинаются процессы, опасные для здоровья.

«Могут вызвать спазм желудка» — Диетолог назвала 3 продукта, которые ни в коем случае нельзя хранить в холодильнике