"Могут вызвать спазм желудка" — Диетолог назвала 3 продукта, которые ни в коем случае нельзя хранить в холодильнике

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Опубликовано: 18.12.2024 22:13 , Обновлено: 18.12.2024

Не многие знают, что хранение некоторых продуктов в холоде может привести к потенциально смертельному пищевому отравлению. Диетолог из Индии Джанви Сангви назвала 3 овоща, которые ни в коем случае нельзя класть в холодильник. Дело в том, что после такого хранения в них начинаются процессы, опасные для здоровья.

Так, во главе списка оказался репчатый лук. По словам специалиста, хранение его в холоде может привести к образованию плесени, а она, в свою очередь, — спровоцировать диарею, сильные боли в желудке и рвоту. Это происходит потому, что такая разновидность грибка на продуктах питания способна вырабатывать микотоксины — ядовитые химические вещества, вызывающие отравление. По словам диетолога, лучше всего хранить лук в прохладном, тёмном и сухом месте, например, в шкафу.

На втором месте среди продуктов, которые не должны находиться в холодильнике, — чеснок. Такое хранение чревато аналогичными рисками. По словам Сангви, он может прорасти и стать жёстким, теряя вкус и полезные свойства. Однако главная опасность для нас с вами кроется всё в тех же спорах плесени, которые способны вызвать сильнейшее отравление.

Завершает своеобразный рейтинг сырой картофель. Диетолог объяснила: при охлаждении крахмал внутри овоща превращается в сахар, что приводит к более сладкому вкусу и зернистой текстуре. Однако при приготовлении такой картошки может образовываться акриламид — потенциально вредное соединение, передала британская газета The Daily Mail. Поэтому излюбленный овощ белорусов лучше хранить в прохладном сухом месте, но не в холодильнике.

Ранее Telegraf.news писал, что американские учёные провели исследование, которое показало: растительное масло из семян способно вызвать рак толстой кишки. Речь идёт о всем известном подсолнечном, рапсовом, кукурузном и масле из виноградных косточек. И если последние три — на любителя, то на первом уж точно кто-нибудь из белорусов да жарит.

Американцев предупредили об угрозе рака из-за такого масла. А белорусы его используют?