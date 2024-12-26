Учёные развеяли самый популярный миф о завтраке. И что теперь делать?

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Опубликовано: 26.12.2024 18:25 , Обновлено: 26.12.2024

Многие слышали утверждение, в том числе от известных медиков и диетологов, что если вы хотите похудеть, вам нужно начать завтракать. Теперь оказывается, что это всего лишь миф, который развенчали ученые.

Они заявили, что пропустив первый прием пищи, вы, вероятно, ничуть не уменьшите свои шансы похудеть.

Откуда взялся миф о завтраке?

Мнение о том, что завтрак является самым важным приемом пищи в день, основывалось главным образом на наблюдательных исследованиях, на долю которых пришлось до 85% начнут работ по этой теме.

Проблема таких исследований заключалась в том, что они отслеживают корреляцию, а не причины. Исследования не доказали окончательно, что люди худели, хорошо завтракая. Была лишь найдена связь, что люди, которые завтракают, как правило, весят меньше.

На самом деле, меньший вес таких испытуемых мог быть по другой причине - у таких людей могли быть другие здоровые привычки, такие как планирование питания или посещение тренажерного зала.

Напротив, другое исследование, проведенное несколько лет назад, показало, что доказательства, лежащие в основе теории «завтракай, чтобы похудеть», неубедительны. К сожалению, новая научная работа также не продемонстрировали прямой причинно-следственной связи в этой вопросе.

Ещё одно исследование в Великобритании, в ходе которого женщин просили завтракать, а другую часть поститься утром в течение 6 недель, показало что нет никакой связи между завтраком и похудением.

Впрочем, завтрак, согласно данным учёных, не приносит вреда и любители поесть с утра могут вздохнуть с облегчением. В отчёте американской правительственной комиссии по здравоохранению, содержащем более 500 страниц, эксперты утверждают, что именно во время завтрака мы обеспечиваем организм большим количеством питательных веществ, чем во время других приемов пищи.

Таким образом, если вам нравится завтракать, просто поешьте с утра. Однако, если вам не хочется, вы можете пропустить этот прием пищи, не чувствуя вины. А в случае сомнений проконсультируйтесь с врачом или диетологом.

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