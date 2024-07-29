Сколько килограммов можно сбросить, катаясь на велосипеде? Важно помнить об одном нюансе

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Опубликовано: 29.07.2024 11:42 , Обновлено: 29.07.2024

Для многих из нас езда на велосипеде - это просто большое удовольствие. Однако не стоит забывать, что благодаря этому занятию также можно улучшить внешний вид своего тела. Сколько веса можно потерять, если регулярно ездить на велосипеде?

Сколько веса можно потерять, катаясь на велосипеде?

Езда на велосипеде может помочь нам в процессе снижения веса. Это занятие отлично ускоряет метаболизм. И что важно, даже когда мы слезаем с него, мы продолжаем сжигать калории. Поэтому, если вам нравится такой вид спорта, стоит ввести его в свой распорядок дня летом.

Чтобы сбросить 1 кг, нужно сжечь около 7 000 калорий. В свою очередь во время часовой интенсивной поездки на велосипеде (в зависимости от сложности маршрута и массы тела) человек сжигает от 500 до 1 000 калорий. Таким образом, соблюдая диету, можно потерять около килограмма всего за одну неделю.

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Не забывайте о правильном питании

Однако стоит помнить, что усилия не принесут ожидаемых результатов, если не позаботиться о здоровом питании.

Одним из самых важных моментов при похудении является дефицит калорий. Важно отметить, что если вы регулярно занимаетесь спортом, то он выше, чем при малоподвижном образе жизни.

Как проверить, насколько велик дефицит, если вы хотите похудеть? Сегодня в Интернете можно найти множество калькуляторов и приложений, которые очень полезны.

Обычно, ответив на несколько простых вопросов (например, рост, возраст, текущий вес, физическая активность), можно получить информацию о том, сколько калорий в день мы должны поставлять своему организму, чтобы похудеть.

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Что говорят во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)?

По данным ВОЗ, “езда на велосипеде и ходьба пешком помогают бороться с избыточной массой тела и повышать уровень физической активности, недостаток которой ежегодно приводит в Европейском регионе к одному миллиону смертей”.

Специалисты отметили, что 20 минут езды на велосипеде в день позволяют снизить риск смерти как минимум на 10%;

Что касается здорового питания, то, как сообщили в ВОЗ, для взрослых оно включает в себя:

фрукты, овощи (около 400 гр. в день, кроме картофеля и других крахмалсодержащих корнеплодов);

бобовые (например, чечевица, фасоль), орехи и цельные злаки (например, непереработанная кукуруза, просо, овес, пшеница и неочищенный рис);

свободные сахара должны составлять менее 10% от общей потребляемой энергии. Это 50 г (или 12 чайным ложкам без верха) на человека с нормальным весом, потребляющего около 2000 калорий в день. Но в идеале — менее 5%.

[info_b]Свободные сахара – это все сахара, добавляемые в пищевые продукты или напитки производителем, поваром или потребителем, а также сахара, естественным образом присутствующие в меде, сиропах, фруктовых соках и их концентратах.[/info_b]

жиры должны составлять менее 30% от общей потребляемой энергии. Необходимо отдавать предпочтение ненасыщенным жирам (содержащимся в рыбе, авокадо и орехах, а также в подсолнечном, соевом, рапсовом и оливковом масле) в отличие от насыщенных жиров (содержащихся в жирном мясе, сливочном масле, пальмовом и кокосовом масле, сливках, сыре, ги и свином сале) и трансжиров всех видов, включая как трансжиры промышленного производства (содержащиеся в запеченных и жареных продуктах, заранее упакованных закусочных и других продуктах, таких как замороженные пиццы, пироги, печенье, вафли, кулинарные жиры и бутербродные смеси), так и трансжиры естественного происхождения (содержащиеся в мясной и молочной продукции, получаемой от жвачных животных, таких как коровы, овцы, козы и верблюды).

Рекомендуется сократить потребление насыщенных жиров до менее 10% и трансжиров до менее 1% от общей потребляемой энергии. Особенно следует избегать потребления трансжиров промышленного производства, которые не входят в состав здорового питания (4, 6).

Потребление менее 5 г соли (примерно одна чайная ложка) в день. Соль должна быть йодированной.

[info_b]Общий калораж рациона составляет порядка 2500 калорий в день для мужчин и 2000 калорий для женщин.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что организму человека постоянно необходима энергия для поддержания жизненно важных процессов, таких как дыхание и работа мозга. Основной источник энергии — пища, которая снабжает организм калориями. Узнали, сколько калорий в день необходимо человеку для поддержания жизнедеятельности и от чего зависит их количество.

Сколько калорий необходимо одному человеку в день? Вот как можно рассчитать самостоятельно