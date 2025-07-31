Синоптики предупредили белорусов о волне высокоактивной пыльцы. Когда приготовиться аллергикам?

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Опубликовано: 31.07.2025 11:16 , Обновлено: 31.07.2025

Судя по метеопрогнозам, в ближайшие дни до Беларуси доберётся волна пыльцы, которая является сильным аллергеном и точно доставит проблем людям с бронхиальной астмой и повышенной чувствительностью к природным раздражителям. Узнали, когда именно концентрация пыльцы в воздухе достигнет максимальных значений и в какие дни аллергикам лучше отказаться от длительных прогулок на улице.

Уже вчера, по данным сервиса “Яндекс. Погода”, концентрация пыльцы достигла максимального, красного уровня в российской столице. Белорусов пока, судя по всему, спасают зарядившие дожди. Высокая влажность прибивает пыльцу к земле, что снижая её концентрацию в воздухе. Поэтому во время дождя людям, страдающим от аллергии на пыльцу, обычно становится легче. Однако в ближайшие дни, судя по прогнозам, ситуация с пыльцой резко обострится и в нашей стране.

Судя по данным системы комплексного моделирования состава атмосферы Финского метеорологического института, в Европе началось активное цветение сорных трав и, в частности, полыни . Именно эта трава, которая повсеместно растёт и в Беларуси, считается одним из наиболее распространенных растительных аллергенов, вызывающих сезонный поллиноз в период позднего лета и начала осени.

Согласно краткосрочному прогнозу Финского метеорологического института, аллергориск в Беларуси резко возрастёт уже в эту пятницу, 1 августа , когда волной пыльцы нароет уже не отдельные её регионы, а всю страну.

Сервис “Яндекс. Погода”, в свою очередь, показывает, что концентрация пыльцы будет оставаться высокой на протяжении как минимум недели. Так, в столице максимального красного уровня концентрация, по прогнозам российского сервиса, достигнет в понедельник, 4 августа .

Как спасаться аллергикам от пыльцы?

Людям, у которых есть выявленная аллергия на пыльцу растений, врачи рекомендуют не увлекаться «народными средствами», а лечить поллиноз (именно так медики называют этот сезонный недуг) с помощью проверенных временем лекарств — антигистаминных препаратов, которые отпускаются без рецепта и снижают местные проявления аллергии, или местных глюкокортикостероидов.

Впрочем, некоторые полезные «народные методы» можно в сезон повышенной концентрации пыльцы в воздухе применять для того, чтобы облегчить себе жизнь. Для этого аллергикам следует пересмотреть свой привычный уклад. Как именно — Telegraf.news рассказывал ранее.

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