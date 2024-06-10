Сделайте эти 3 вещи, чтобы подтянуть руки. Их стоит выполнять во время ходьбы

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Опубликовано: 10.06.2024 11:18 , Обновлено: 10.06.2024

Худеющие люди обычно прекрасно знают, как избавиться от жира на животе, бедрах или ягодицах. Но что делать, если наша главная проблема - руки? Есть три упражнения, которые помогут сделать их подтянутыми. Интересно, что их можно (и даже нужно) выполнять даже во время ходьбы.

Почему на руках скапливается жир?

Проблема накопления жира на руках затрагивает женщин гораздо чаще, чем мужчин. И в последние годы интерес к подтяжке рук значительно возрос.

Почему же жир скапливается на руках? Это может быть вызвано различными гормональными факторами. К ним относятся низкий уровень тестостерона, менопауза и беременность. Также влияют стресс, неправильное питание и недостаточная физическая активность.

Стоит также отметить, что жир растягивает кожу, которая с возрастом становится менее эластичной. Из-за этого она начинает обвисать, что для многих женщин является эстетической проблемой, которую они пытаются скрыть.

Три упражнения, которые помогут справиться с жиром на руках

Гуляете ли вы, идете ли на работу, бегаете ли на беговой дорожке или ходите по дому, вы можете выполнять простые упражнения, которые уменьшат руки. Только не забывайте сохранять равновесие и контролировать верхнюю часть тела. Кроме того, упражнения стоит выполнять регулярно. Их ежедневное повторение принесет наилучшие результаты.

[info_b]Если вы стесняетесь, упражнения можно выполнять дома или, например, на стадионе. [/info_b]

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Ходьба вперед

Во время ходьбы нужно сохранять осанку, согнув локти и сжав кулаки на уровне груди, а затем поочередно ударять каждой рукой прямо перед собой. Сначала вытяните правую руку, а затем левую. Поначалу делайте это медленно, пока не наберетесь мастерства. Увеличивайте темп походки или движений рук, когда почувствуете себя комфортно.

Вы можете синхронизировать каждый удар с вашим шагом - бейте левой рукой, когда вы делаете шаг правой ногой, и правой рукой, когда вы делаете шаг левой ногой.

Нанесение ударов - не единственное упражнение, которое стоит выполнять, чтобы подтянуть кожу на руках. Секретные хитрости от тренеров также помогут вам избавиться от жира на руках.

Поднимайте руки в стороны

Во время ходьбы держите руки прямо по бокам. Поднимите правую руку прямо в сторону, параллельно земле, а затем прямо над собой. Повторите те же действия с левой рукой, поднимая ее до уровня плеч, а затем прямо над головой, опуская обратно.

Для более сложного варианта можно выполнять это упражнение обеими руками вместе. Чем быстрее вы будете выполнять это движение, тем сложнее будет сохранять равновесие и скорость походки.

Шагающие выпады с руками в стороны

Выпады при ходьбе помогают увеличить амплитуду движений, улучшить гибкость и снизить нагрузку на коленные и тазобедренные сухожилия. Спортсмены, нерегулярно занимающиеся спортом и новички могут получить пользу от улучшения осанки и баланса.

Выполняя эти упражнения, вы сжигаете жир на бедрах, бедрах и ягодицах, а меняя положение рук в стороны, вы уменьшаете жировую прослойку на руках. Трюки помогают укрепить мышцы нижней части тела, постепенно развивая силу и выносливость.

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