Санэпидслужба запретила белорусам вытирать этими бумажными салфетками руки и губы

Опубликовано: 21.02.2024 14:29 , Обновлено: 04.07.2024

В Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (РЦГЭиОЗ) озвучили рекомендации по выбору безопасных бумажных салфеток. Рассказали, на какие требования следует обращать внимание при выборе и перечислили бренды и производителей, запрещенные в Беларуси.

В центре обратили внимание, что помимо привлекательной формы и расцветки, у салфеток есть главное, прямое назначение – их гигиеническое применение.

«Их берут каждый раз, когда возникает необходимость вытереть руки или губы. Поэтому, кроме декоративных свойств, салфетки должны быть безопасны при использовании и соответствовать Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», – подчеркнули в РЦГЭиОЗ.

Порекомендовали выбирать безопасную продукцию и назвали наименования, ввоз, реализация, хранение, транспортировка и использование которых запрещены «в связи с несоответствием Единым требованиям по органолептическим показателям безопасности»:

салфетки бумажные «Ruta» (производство ЧАО «ВГП», Украина);

салфетки столовые сервировочные с товарным знаком «Перышко» (производство ООО «Лилия», Россия);

салфетки бумажные трехслойные «Весенние цветы» торговой марки Art Bouquet;

салфетки бумажные двухслойные «Натюрморт с тюльпанами MIX с красным» торговой марки Art Bouquet;

салфетки бумажные декоративные трехслойные торговой марки Bouquet de Luхе, расцветка «малина» (все – производства ООО «Русская бумага АЛЛ Продукция», Россия);

салфетки бумажные GRATIAS, дизайн «Сердце из роз», «Цветущие пионы» (производство ООО «ТишьюПром», Россия).

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Специалисты центра также обратили внимание: если есть надпись, что «Салфетки декоративные, хозяйственно-бытового назначения. Не являются средством личной гигиены», их не рекомендуется использование в гигиенических целях. «Декоративные салфетки предназначены для художественных целей (купажирование), украшения предметов мебели, интерьера», – пояснили в РЦГЭиОЗ.

Ранее Телеграф писал, что на полках могилёвского гипермаркета Green по улице Островского, 5 областная санэпидслужба в начале февраля обнаружила потенциально опасную для здоровья рыбу, способную вызвать у человека пищевое отравление. Об этом сообщили в Могилевском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

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