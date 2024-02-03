«Может вызвать отравление» - Санстанция нашла опасные микроорганизмы в рыбе в гипермаркете Могилёва

Опубликовано: 03.02.2024 10:37 , Обновлено: 03.02.2024

На полках могилёвского гипермаркета Green по улице Островского, 5 областная санэпидслужба обнаружила потенциально опасную для здоровья рыбу, способную вызвать у человека пищевое отравление. Об этом 2 февраля сообщили в Могилевском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Несоответствие установленным требованиям санэпидслужба подтвердила лабораторными исследованиями. Они показали, что в мороженом филе пангасиуса (без кожи, без костей, индивидуальной быстрой заморозки) вьетнамского происхождения, ввезенном в Беларуси минской компанией ООО “Море рыбы”, превышен микробиологический показатель КМАФАнМ.

[info_b]КМАФАнМ (общее микробное число) – это количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.

По данным санэпидслужбы, высокое содержание КМАФАнМ в продуктах питания потенциально способно спровоцировать “пищевое отравление с признаками диареи и гастроэнтерита”. Особенно чувствительны к воздействию этих микроорганизмов, по словам специалистов, дети, пожилые люди и те, кто страдает от заболеваний желудочно-кишечного тракта.[/info_b]

“Могилевским областным ЦГЭиОЗ проводится комплекс мероприятий по недопущению попадания на внутренний рынок страны продукции, не соответствующей установленным требованиям”, - заявили в санэпидслужбе.

Ранее Телеграф сообщил, что санстанция в Светлогорске Гомельскойобласти на днях изъяла из продажи партию пакетированного черного чая известной торговой марки, которую можно найти на полках многих белорусских магазинов. Там продукция не прошла проверку по микробиологическому показателю “плесени”.

Санстанция нашла плесень в популярном в Беларуси пакетированном чае