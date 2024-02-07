Российский профессор назвал год появления новой смертельной пандемии на Земле

🎤 Мнение

Опубликовано: 07.02.2024 16:22 , Обновлено: 07.02.2024

Академик РАН, профессор Геннадий Онищенко в рамках видеомоста в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь предположил, что могут вернуться болезни, которые человечество считало побежденными, оценил «загадочную болезнь Х» и назвал год вероятного возникновения новой мировой эпидемии.

Академик прокомментировал заявление, которое прозвучало в начале 2024 года на площадке Всемирного экономического форума в Давосе. Речь – о загадочной «болезни Х», способной якобы унести в 20 раз больше жизней, чем COVID-19.

«Видимо, у них фантазии не хватило. Можно и 40 написать, и 60, потому что никакого научного обоснования нет, – заявил Онищенко. И отрубил: – Нет никакой «болезни Х» – это оборот речи. А пандемии в истории человечества как были, так и будут».

Профессор предположил, что может появиться какой-то новый штамм гриппа.

«Конечно, уже “испанки”, которая выкосила половину Европы, не будет. В те времена еще не было эффективных лекарств, и тогда 20 миллионов за один сезон погибло людей. Но пандемия гриппа будет», – сказал эксперт.

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Онищенко сделал интересное заявление. Он сказал, что пандемии возникают циклично в особой закономерности. И даже высчитал год возникновения новой эпидемии коронавирусной инфекции:

«Смотрите, были пандемии и в 12, и в 19 веке. Это мы сейчас ретроспективно устанавливаем, что это была коронавирусная инфекция. В 2000 была первая “корона” MERS. К 2009 – вторая волна. 2019 – COVID-19. То есть все происходит примерно с периодичностью в 9 лет», – привел расчеты эксперт.

По этой логике, новую мировую «корону» следует ожидать в 2028 году.

[inf]Геннадий Григорьевич Онищенко – профессор, специалист в области эпидемиологии инфекционных болезней и особо опасных инфекций. С 2004 по 2013 годы занимал должность главного государственного санитарного врача РФ.[/inf]

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