Россельхознадзор обнаружил в белорусской говядине листерии, а в форели — кишечную палочку. Кто производитель?

Опубликовано: 21.11.2024 18:31 , Обновлено: 21.11.2024

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) ввела "усиленный лабораторный контроль" за продукцией двух белорусских предприятий и одного рыбоводческого хозяйства. Причиной послужил ряд "первичных нарушений", связанный с выявлением в говядине и рыбе опасных возбудителей.

Так, специалисты Россельхознадзора обнаружили в говядине производственного унитарного предприятия «Берёзовский комбинат кооперативной промышленности» листерии, а из цеха мясных полуфабрикатов областного филиала Гомельского потребительского общества – бактерии группы кишечной палочки.

[info_b]Листерии опасны для человека, и во всём мире этот возбудитель находится под особым вниманием. Болезнь, которую они вызывают, — листериоз, может поразить центральную нервную систему и вызвать менингит и энцефалит. По данным ВОЗ, ежегодно от этоо погибает около 250 человек.[/info_b]

Помимо этого, в живой форели с участка по выращиванию ценных пород рыб №3 (Высокое) ОАО «Форелевое хозяйство «Лохва» специалисты выявили повышенное содержание антибиотиков энрофлоксацина и ципрофлоксацина. Если подобные нарушения в Россельхознадзоре обнаружат ещё раз, продукцию этих предприятий запретят к ввозу в РФ.

К слову, это далеко не первый подобный случай. Ранее Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России ограничила поставки говядины одного из крупных белорусских сельскохозяйственных комплексов из-за обнаруженных в мясе бактерий группы кишечной палочки. Претензии у российских проверяющих возникли и к мясу птицы этого же предприятия.

Листерии в птице, кишечная палочка – в говядине. Россельхознадзор ограничил поставки с этого белорусского предприятия

А ещё раньше подобные меры ввели в отношении ещё двух белорусских предприятий. В Россельхознадзоре заявили, что в мясе обнаружили листерии, а в молочной продукции — кишечную палочку. Продукцию ещё трёх предприятий поставили на “усиленный лабораторный контроль”.

Листерии в мясе, кишечная палочка в молоке. Россельхознадзор запретил продукцию двух белорусских предприятий