Листерии в птице, кишечная палочка – в говядине. Россельхознадзор ограничил поставки с этого белорусского предприятия

Опубликовано: 31.10.2024 09:57 , Обновлено: 31.10.2024

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) ограничило поставки говядины одного из крупных белорусских сельскохозяйственных комплексов из-за обнаруженных в мясе бактерий группы кишечной палочки. Претензии у российских проверяющих возникли и к мясу птицы этого же предприятия.

На этот раз не прошла контроль Россельхознадзора продукция ОАО “Александрийское”. Причём, как заявили в контрольном ведомстве, колиформы бактерий группы кишечной палочки в говядине, поступающей с колбасного цеха предприятия по производству мясопродуктов и колбасных изделий, они выявляют уже не в первый раз. Из-за повторных нарушений поставки продукции этого цеха временно ограничили.

Что же до мяса птицы, его “Александрийское” поставляет в Россию из другого цеха - убоя и переработки бройлеров. В нём российские проверяющие обнаружили листерии.

[info_b]Листерии относятся к бактериям, потенциально смертельно опасным для человека. Во всём мире этот возбудитель находится под особым вниманием. Болезнь, которую вызывает эти бактерии, листериоз, может поразить центральную нервную систему и вызвать менингит и энцефалит. По данным ВОЗ, ежегодно от этой болезни погибает около 250 человек.[/info_b]

В связи с этим продукцию этого цеха Россельхознадзор потребовал от Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхоза Беларусивзять на “усиленный лабораторный контроль”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что меньше двух недель назад Россельхознадзор усомнился в качестве продукции сразу шести белорусских производителей. Тогда на “усиленный лабораторный контроль” вязли мясо курицы, творог, говядину и яйца.

Россельхознадзор обнаружил в белорусском мясе сальмонеллы и листерии. Какую курицу и говядину лучше не покупать?