Проектировщик призвала проверить занавески в ванной. Вот чем опасны для здоровья особенно осенью

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Опубликовано: 29.10.2024 14:24 , Обновлено: 29.10.2024

Каждому белорусу нужно обязательно внимательно рассмотреть занавески в ванной комнате. Впрочем, сделать это необходимо не только сейчас, а постоянно, особенно осенью и зимой. Специалист, объяснила как этот предмет может представлять опасность для здоровья.

Дело в том, что осень и зима - самые неблагоприятные сезоны для размножения плесени. Поскольку только за последний месяц в Google было тысячи запросов на тему «как избавиться от плесени в ванной», многие люди все еще остаются в замешательстве, когда дело доходит решения проблемы.

Эксперт по дизайну (проектировщик) ванной комнаты в английском интернет-магазине Big Bathroom Shop Рикки Фотергилл обратила внимание, что душевые занавески, особенно виниловые или тканевые, удерживают влагу и сырость, что способствует росту плесени.

По ее словам, регулярная стирка занавески в горячей воде и развешивание ее для просушки - хороший профилактический метод.

В свою очередь доктор медицины, пульмонолог отделения интенсивной терапии Ламия Ибрагим из Cleveland Clinic сообщила, что плесень может быть причиной проблем с дыханием практически у любого человека.

«Имеется достаточно доказательств, позволяющих связать воздействие плесени с симптомами заболеваний верхних дыхательных путей — кашлем и хрипами — у здоровых людей, а также с симптомами астмы у людей, страдающих астмой», — сказала она.

Споры плесени вырабатывают аллергены — вещества, которые могут вызывать у вас аллергические реакции, — что приводит к симптомам, похожим на сенную лихорадку: зуд, покраснение глаз , насморк и астма. Если они сохраняются, у вас могут развиться респираторные инфекции. Это случается редко, но воздействие спор плесени может в конечном итоге привести к повреждению органов, когнитивным расстройствам и даже смерти.

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Что еще является рассадником плесени?

Рикки Фотергилл назвала еще некоторые вещи, за которыми нужно следить, чтобы в ванной комнате не образовывалась плесень.

Флаконы

Так, она утверждает, что флаконы с шампунем, мылом или другими туалетными принадлежностями могут накапливать воду на своем дне, особенно если их оставить на влажной поверхности, что приводит к образованию плесени.

Эксперт посоветовала: «Вытирайте флаконы после использования, храните их на полках или стеллажах с надлежащим дренажом и не оставляйте их непосредственно на влажных поверхностях, таких как бортик ванны или душевой поддон».

Мочалки

Кроме того, мочалки и губки для ванны, которые часто остаются влажными в течение длительного времени, пористые и удерживают воду, создавая идеальную среду для плесени.

Тщательно промывайте мочалки после каждого использования и «храните их в сухом, хорошо проветриваемом месте», - сказала Фотергилл.

Их нужно заменять “каждые три-четыре недели или перейти на быстросохнущие альтернативы, например, силиконовые скребки».

Коврики для ванной

Как и занавески для душа, коврики для ванной, особенно с резиновой основой, могут стать причиной появления плесени. Они задерживают влагу с мокрых ног и остаются влажными, что создает риск роста плесени как на полу, так и на коврике.

Эксперт сказала: «Регулярно мойте коврики для ванной комнаты в горячей воде и давайте им полностью высохнуть. Избегайте их прямого контакта с влажным полом или используйте быстросохнущие коврики из таких материалов, как бамбук или микрофибра».

Что делать, чтобы в ванной не завелась плесень?

Вот другие меры, которые вы можете предпринять, чтобы свести к минимуму риск распространения плесени:

Используйте кондиционер или осушитель воздуха, чтобы постоянно поддерживать влажность воздуха на уровне ниже 50%.

Проверяйте уровень влажности в вашем доме не реже одного раза в день, поскольку влажность меняется при изменении температуры.

Убедитесь, что ваш дом хорошо проветривается. Если у вас есть вытяжные вентиляторы, используйте их, особенно когда принимаете душ.

Используйте краски, обогащенные ингибиторами плесени.

Используйте чистящие средства для ванной, уничтожающие плесень, такие как отбеливатель.

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