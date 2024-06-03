Как отмыть от налёта ванну и туалет? Это средство из аптечки справится даже с плесенью

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Опубликовано: 03.06.2024 11:49 , Обновлено: 03.06.2024

Ежедневное использование душевой, ванны и туалета неизбежно приводит к тому, что на них появляются отложения известкового налёта. Удалить его может быть очень непросто, и кажется, будто для этого потребуется покупка дорогостоящих спецсредств. Однако вы можете изготовить вполне эффективный очиститель известкового налёта, используя дешёвые средства, которые можете найти у себя дома. Это не только сэкономит ваши деньги, но и время. Из чего изготовить такие средства и как ими пользоваться?

Многие люди живут с уверенностью в том, что для борьбы с различными стойкими загрязнениями обязательно нужно приобрести специальные средства. Но, к сожалению, на практике они не всегда демонстрируют свою эффективность и к тому же являются достаточно агрессивными и наносят вред окружающей среде. К счастью, вы можете попробовать воспользоваться безопасными и эффективными средствами, которые можете изготовить из того, что найдёте у себя дома.

Универсальное средство от известкового налёта

100 мл средства для мытья посуды (можно самое дешевое)

1 ст. ш. столовая соль

300 мл уксуса

Налейте в емкость средство для мытья посуды и добавьте соль. Тщательно перемешайте оба компонента и добавьте уксус.

Сочетание соли и уксуса чрезвычайно эффективно борется с известковым налетом. Благодаря своим абразивным свойствам соль механически разрушает стойкие отложения. Уксус эффективно растворяет минеральные отложения и обладает дезинфицирующими свойствами. Эта смесь поможет очистить ванную комнату без использования агрессивных химикатов.

Также вы можете изготовить спрей на основе уксуса. Налейте в миску 100 мл уксуса и нагрейте его в микроволновой печи в течение 30 секунд. Добавьте 2 столовые ложки жидкости для мытья посуды. Перелейте всё в распылитель и используйте для чистки ванной комнаты.

Как удалить известковые отложения на плитке в ванной?

Уборка ванной комнаты иногда требует много времени и сил. К сожалению, дорогая химия не всегда помогает очистить все загрязнения. Именно поэтому мы предлагаем вам попробовать это действительно эффективное средство.

100 мл перекиси водорода (3%)

100 мл спирта (70%)

2 чайные ложки ш. средство для мытья посуды

600 мл воды

Соедините все ингредиенты в миску и перемешайте. Приготовленную смесь перелейте во флакон с распылителем и используйте для чистки кафеля, ванных комнат, ванн и душевых кабин.

Перед использованием встряхните. Распыляйте средство на плитку каждый день после душа. Смывать его и протирать тряпкой не требуется. Это средство не только предотвращает образование накипи, но и борется с плесенью.

Средство против плесени и других загрязнений

Если в вашей ванной комнате есть плесень или другая стойкая грязь, попробуйте этот трюк. Сочетание этих двух ингредиентов не даст ни малейшего шанса на появление плесени или грязи, а ваша ванная комната будет безупречно чистой.

Вам нужно использовать достаточно крепкий уксус, например 20%. Смешайте его с обычным Cif. Смесь должна быть достаточно жидкой. Полученное средство вотрите в швы плитки, где появилась плесень. Оставьте его работать на несколько часов, после чего протрите губкой.

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