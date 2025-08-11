Офтальмологи призвали отказаться от привычки, ухудшающей зрение. Чем заменить?

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Опубликовано: 11.08.2025 12:53 , Обновлено: 12.08.2025

Офтальмолог записал видео в TikTok, где вместе с коллегами раскрыл одну вредную привычку, которой страдают тысячи людей и которая приводит к серьезному заболеванию глаз и нарушению зрения.

“Вы должны прекратить это делать”

Доктор Фрейзер, офтальмолог из Детройта (США), владелец клиники raser Eye Care Center, набрал более 2,6 миллиона просмотров в TikTok после того, как опросил своих коллег о том, что самое плохое делают пациенты для своих глаз.

Их ответы были единодушны.

«Потирание глаз. Вы должны прекратить это делать. Не потирайте глаза», — предупредила одна врач в видео.

Однако вместо того, чтобы полностью запретить это действие, она предложила практичную и гораздо более безопасную альтернативу.

«Пожалуйста, ради Бога, если вам нужно потереть глаз, вместо того, чтобы потирать глазное яблоко, потрите кость. Это устранит зуд, но снизит риск развития таких заболеваний, как кератоконус», — посоветовала она.

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По словам экспертов, потирание глаз является одним из основных факторов риска.

Другой окулист из клиники доктора Фрейзера добавил, что эта привычка не только повреждает сам глаз, но и может ускорить процесс старения кожи вокруг него.

Третий специалист также высказался просто и очень прямо: “Не трите глаза”.

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В то же время один из коллег отметил, что многие люди также недостаточно моргают, особенно когда прикованы к экранам.

«Пациенты работают за компьютером, читают, студенты учатся, и они слишком сосредоточены на том, что делают, и не моргают», — сказал он.

И добавил: «Я начинаю видеть детей с проблемами век и сухостью глаз, и я думаю, что если вы просто будете практиковать моргание, то избавите себя от многих проблем».

Эксперты рекомендуют регулярно делать перерывы в работе за экраном, сознательно чаще моргать, а если глаза чешутся, то аккуратно нажимать на костный край глазницы, а не на само глазное яблоко.

“У меня кератоконус”

Видео доктора Фрейзера нашло отклик у зрителей, многие из которых признались, что виновны в обоих вредных привычках, а другие уже страдают от негативных последствий.

«Да, у меня кератоконус. Я могу подтвердить, что из-за аллергии и неосведомленности я потирал глаза, и теперь у меня это в левом глазу, и я понятия не имею, как это исправить или есть ли вообще способ исправить», — написал один из них.

«Как только заговорили о потирании, у меня зачесались глаза. Как будто они это почувствовали», — добавил другой.

«Я моргнул миллион раз после просмотра видео», — пошутил один из зрителей.

«У меня кератоконус, пожалуйста, не потирайте глаза», — призвал кто-то.

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