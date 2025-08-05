Могут ли кривые зубы у ребёнка выровняться сами? Стоматолог назвала условия

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Опубликовано: 05.08.2025 17:30 , Обновлено: 05.08.2025

Некоторые родители, замечая, что у ребёнка постоянные зубы начинают расти неровно, задаются вопросом, могут ли они со временем выровняться сами? На этот и другие вопросы ответила польский врач-стоматолог Юстина Карп.

По словам специалиста, которые привёл портал Medonet, в некоторых случаях зубы действительно могут занять правильное положение самостоятельно. Это возможно, если между молочными зубами были естественные промежутки. Когда челюсть растёт, более крупным постоянным зубам хватает места, чтобы встать ровно.

Однако, если молочные зубы у ребёнка росли плотно друг к другу, без зазоров, то постоянным, скорее всего, не хватит места и они будут расти криво.

Что ещё влияет на ровность зубов?

Врач перечислила несколько ключевых причин, которые могут привести к формированию неправильного прикуса у детей. Среди них:

Генетика — наследственная предрасположенность.

— наследственная предрасположенность. Слишком мягкая пища — если ребёнок в дошкольном возрасте ест в основном пюре и каши, его жевательные мышцы и челюстные кости не получают нужной нагрузки для правильного развития.

— если ребёнок в дошкольном возрасте ест в основном пюре и каши, его жевательные мышцы и челюстные кости не получают нужной нагрузки для правильного развития. Вредные привычки — длительное сосание пальца, пустышки или использование бутылочки, а также привычка грызть ногти.

— длительное сосание пальца, пустышки или использование бутылочки, а также привычка грызть ногти. Нарушение функций — дыхание через рот, а не через нос, и неправильное положение языка во рту в состоянии покоя.

Существуют ли «домашние» упражнения?

Стоматолог заявила, что такие упражнения для мышц лица есть, например, надувание воздушных шаров или прижимание языка к нёбу. Однако она подчеркнула, что такие методы могут быть лишь дополнением к основному лечению и должны применяться исключительно под наблюдением ортодонта. Они не могут заменить профессиональную помощь.

По словам врача, в возрасте 8-9 лет для исправления прикуса часто достаточно съёмных аппаратов (пластинок), и начинать лечение на этом этапе эффективнее, чем ждать, когда вырастут все постоянные зубы.

Поэтому в заключение доктор посоветовала в случае возникновения вопросов консультироваться с врачом и не заниматься самодиагностикой и самолечением.

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