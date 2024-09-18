Вернёт зрение ослепшим? В США одобрили испытания на людях нового «прорывного» имплантата компании Neuralink

Опубликовано: 18.09.2024 16:29 , Обновлено: 18.09.2024

Экспериментальный имплант для восстановления зрения Blindsight от компании Neuralink, принадлежащей Илону Маску, получил статус «прорывного устройства» от федерального Управления по контролю качества продуктов питания и лекарств США (FDA). «Это открывает путь к испытаниям устройства на людях», - заявили в Neuralink, добавив, что компания уже ищет добровольцев.

Владелец компании, миллиардер Илон Маск написал в соцсети X, что их устройство позволит видеть даже тем, кто «потерял оба глаза и зрительный нерв». По его словам, видеть смогут даже люди, слепые от рождения, при условии «целостной зрительной коры головного мозга».

«Сначала зрение будет иметь низкое разрешение, как графика Atari, но со временем оно может стать лучше естественного зрения и позволит видеть в инфракрасном, ультрафиолетовом и даже радарном диапазонах», - написал бизнесмен в своем посте.

Имплант Blindsight / скриншот видео Neuralink

Ранее Telegraf.news сообщал, что компания Neuralink продемонстрировала игру в шахматы “силой мысли” и показала, как парализованный пациент играет в онлайн-шахматы с помощью специального внедренного в мозг чипа.

Сыграл в шахматы «силой мысли». Компания Илона Маска показала новый мозговой имплант