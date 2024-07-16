После укуса комара появился странный след? Вот почему нужно немедленно к врачу

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 16.07.2024 13:51 , Обновлено: 16.07.2024

Укус комара обычно не вызывает беспокойства. Однако если через несколько дней образуется красный круг, в некоторых случаях это может быть связано с болезнью Лайма. Вот когда следует немедленно обратиться к врачу.

То, что на месте комариного укуса кожа сразу же краснеет, совершенно нормально и в большинстве случаев безвредно. Это покраснение обычно проходит через несколько часов, если вы не почешете его.

Однако если красное кольцо появляется только через несколько дней после укуса и распространяется, вам следует быть осторожным. Это ненормально.

Возможно, вы заразились болезнью Лайма. Она вызывается в основном укусами клещей, но может передаваться и через укусы комаров, пишет Focus.de.

[info_b]

Болезнь Лайма, также известная как боррелиоз, является инфекционным заболеванием, вызываемым бактериями Borrelia burgdorferi. Эти бактерии передаются через укус, как правило, инфицированных клещей, особенно распространенных в лесистых и травянистых районах.

В Беларуси, по словам энтомолога Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Светланы Яшковой, ежегодно в среднем регистрируют более 2 тыс. случаев болезни Лайма. Специалист отметила, что заболевание отмечают почти по всей стране, оно распределяется с большей долей участия жителей Брестской, Гродненской, Минской и Могилевской областей.

[/info_b]

Чтобы не подвергать свое здоровье риску, следует обратиться к врачу, который сможет внимательно осмотреть место укуса и поставить диагноз.

Как не расчесать комариный укус? Этот овощ, растения и продукт быстро снимут отёк и зуд

Симптомы болезни Лайма

Если вы заметили красный круг на коже спустя несколько дней после укуса комара, имеет смысл обратить внимание и на другие симптомы. Хотя некоторые случаи болезни Лайма остаются незамеченными, потому что они не показывают никаких симптомов, есть несколько, которые явно говорят в пользу этого.

Заболевшие часто страдают от гриппоподобных симптомов, таких как:

боль в конечностях;

лихорадка;

сильная усталость.

В тяжелых случаях возможны даже паралич и боль в нервах.

Однако, поскольку эти симптомы могут быть характерны и для других заболеваний, всегда рекомендуется посетить врача.

Ранее Telegraf.news писал, что врач-эпидемиолог медицинской компании “Инвитро” Ольга Вусик рассказала, что укусы комаров не всегда могут быть безобидны: иногда они также могут спровоцировать серьезное инфекционное заболевание, для лечения которого в некоторых случаях понадобится срочная операция. Речь идет о дирофиляриозе.

«Опухоль, которая перемещается» — Врач предупредила белорусов об опасности укусов комаров