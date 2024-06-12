"Опухоль, которая перемещается" - Врач предупредила белорусов об опасности укусов комаров

Опубликовано: 12.06.2024 20:50 , Обновлено: 12.06.2024

Врач-эпидемиолог медицинской компании "Инвитро" Ольга Вусик рассказала, что укусы комаров не всегда могут быть безобидны: иногда они могут спровоцировать серьезное инфекционное заболевание, для лечения которого в некоторых случаях понадобится срочная операция.

Так, речь идет о дирофиляриозе. Человек заражается через укусы кровососущих комаров, которые в свою очередь заражены личинками дирофилярий. Как отметила Вусик, в последние годы это заболевание распространяется на территориях с умеренным климатом, где много рек и водоемов.

По словам специалиста, от момента укуса до первых симптомов болезни проходит от трех месяцев до одного года, когда человек уже и не помнит никакой комариный укус. Под кожей вырастает небольшая опухоль, которая может жечь, чесаться, болеть и перемещаться на несколько сантиметров в день: вытягивается нитью, напоминая форму гельминта.

Вусик рассказала, что пациенты удивляются тому, что опухоль сначала была, затем исчезла и потом снова появилась. Так дирофилярия способна проползти под кожей в молочную железу, предплечье, бедро, веко, глазную орбиту. По словам эпидемиолога, которые передал портал Onliner, анализы наличие заболевания в организме не покажут.

А если гельминт проникнет в глаз, может понадобится срочная операция. Какие же симптомы - верный повод обратиться к врачу? Вусик рассказала, что это, во-первых, лихорадка спустя несколько дней после укуса, во-вторых, нагноения на коже, появление язв, а также увеличение лимфатических узлов, сыпь.

К слову, как отметили в Кобринском зональном центре гигиены и эпидемиологии, в Беларуси встречается в основном как раз подкожный дирофиляриоз. Там посоветовали выполнять следующие меры профилактики:

использовать репелленты или любой одеколон с добавлением нескольких капель валерианы,

при выявлении дирофилярии у домашних собак обязательно их лечить,

применять смесь из шампуня, растительного масла и девятипроцентного уксуса (равные пропорции),

устанавливать защитные сетки на окна и двери.

Ранее Telegraf.news рассказывал, какие домашние средства могут помочь от укусов мокрецов. Так, можно сделать луковые компрессы или применить гели на основе алоэ вера.

Нарежьте этот овощ и приложите к месту укуса мошки. Облегчит боль за 5 минут