Минздрав попросил белорусов отказаться от горячих ванн в таких случаях

Опубликовано: 09.01.2026 16:19 , Обновлено: 09.01.2026

Министерство здравоохранения дало белорусам рекомендации, которые точно будут полезны в ближайшую неделю. Речь о том, как избежать холодовых травм и что делать (а ещё важнее - чего НЕ делать) при переохлаждении, чтобы не навредить себе ещё больше.

Одевать по принципу “капусты” или сидеть дома

Главная рекомендация врачей на период сильных морозов (а они, судя по последнему прогнозу Белгидромета нагрянут к нам уже на следующей неделе) - адекватно оценивать метеообстановку за окном и одеваться по погоде, а по возможности и вовсе не выходить на улицу без острой необходимости.

Кстати, одеваться по погоде тоже нужно уметь. Мало просто утеплиться, важно одеваться по принципу «капусты» - в свободную одежду, не сковывающую движения и, соответственно, не нарушающую нормальную циркуляции крови, оставляя между слоями одежды пространство для воздуха. Такая воздушная “подушка” дополнительно задерживает тепло. Кроме того, верхняя одежда должна быть непромокаемой.

По словам врачей, получить отморожение можно даже в нулевую температуру именно из-за застроя крови и при компрессии кровеносных сосудов.

По той же причине крайне важно надевать не тесную обувь с удобными, теплыми стельками, которые не позволят натереть мозоли, а вместо хлопчатобумажных носков надеть шерстяные – они лучше впитывают влагу и не дадут ногам промокнуть.

В сильный мороз нельзя выходить на улицу без варежек, шапки и шарфа (в идеале -из влагоотталкивающей и непродуваемой ткани с мехом внутри). Как показывает медицинская практика, первыми обморожению подвержены все выступающие части тела - от пальцев ног и рук до носа, ушей и даже мужских гениталий.

Также, выходя на мороз, медики советуют снять металлические украшения - даже золотое обручальное кольцо может нарушить нормальную циркуляцию крови и привести к обморожению пальцев.

Чего нельзя делать при обморожении?

Если же обморожения избежать не удалось, важно как минимум не навредить себе ещё больше, пустившись в народные, “бабушкины” методы. Вот топ самых распространённых ошибок, которые часто допускают будущие пациенты “скорой” зимой:

Намазаться гусиным жиром для согревания или профилактики. Подобные средства в Минздраве назвали неэффективными и опасными с той точки зрения, что уповая на такие “домашние мази” люди пренебрегают настоящими, надёжными мерами профилактики отморожений.

для согревания или профилактики. Подобные средства в Минздраве назвали неэффективными и опасными с той точки зрения, что уповая на такие “домашние мази” люди пренебрегают настоящими, надёжными мерами профилактики отморожений. Растиранием снегом . Этот способов только ещё больше травмируют повреждённую при замерзании кожу и приведут к дальнейшему охлаждению организма, то есть дадут прямо противоположный ожидаемому эффект.

. Этот способов только ещё больше травмируют повреждённую при замерзании кожу и приведут к дальнейшему охлаждению организма, то есть дадут прямо противоположный ожидаемому эффект. Растирание спиртом или водкой . Это приводит лишь к увлажнению тканей, но никак их не согревает, а опять таки, наоборот охлаждает организм.

. Это приводит лишь к увлажнению тканей, но никак их не согревает, а опять таки, наоборот охлаждает организм. Горячая ванна . К этому способу в Минздраве призвали не прибегать “ни в коем случае”, поскольку после такого активного согревания помочь восстановить кровоток до нормального состояния в пострадавших участках тела будет практически невозможно.

И главный совет от Минздрава: после оказания первой медицинской помощи пострадавшему от обморожения необходимо обязательно обратиться в больницу, чтобы исключить более опасные осложнения.

[inf]Кстати, от вредных привычек на время морозов также врачи советуют отказаться. Алкоголь , по словам медиков, может создавать “иллюзию тепла”, а изменение сознания в алкогольном опьянении не позволяет человеку адекватно оценить своё состояние, из-за чего она часто упускает первые признаки обморожения. Что же до сигарет , то курение уменьшает периферийную циркуляцию крови, что также делает конечности человека более уязвимыми.[/inf]