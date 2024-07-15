Почему учёные призывают следовать в туалете "правилу 21 секунды"? Вот о чем может говорить его нарушение

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Опубликовано: 15.07.2024 15:54 , Обновлено: 15.07.2024

Ученые Технологического института Джорджии (США) утверждают, что все люди на Земле должны следовать "правилу 21 секунды", когда ходят в туалет по-маленькому. В ходе исследования команда учёных и студентов проанализировала высокоскоростные видеозаписи того, как мочатся животные самых разных размеров, и придумала термин "Закон мочеиспускания".

Они обнаружили, что животные весом более трех килограммов и намного больше опорожняют свой мочевой пузырь примерно за 21 секунду, в то время как более мелким животным, таким как крысы, требуется всего доля секунды.

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Основываясь на просмотре видеозаписей, исследователи смогли подтвердить, что продолжительность мочеиспускания зависит не только от давления в мочевом пузыре, но и от силы тяжести.

Команда ученых написала в статье, которая была опубликована еще в 2014 году: “Как можно опорожнить мочевой пузырь весом 0,5 кг и 100 кг почти за одинаковое время? У более крупных животных мочеточники длиннее, и, следовательно, сила тяжести, стимулирующая поток, больше”.

Удлиненные мочеточники увеличивают скорость оттока мочи у более крупных животных, позволяя им опорожнять свой обширный мочевой пузырь примерно за такое же время, как и более мелкие животные, сделали вывод учёные.

Исследователи утверждают, что полученные результаты дали примерное представление о том, как долго людям следует мочиться. И получается, что оптимальным промежутком времени является около 21 секунды.

Итак, в следующий раз, когда у вас будут позывы к мочеиспусканию, попробуйте подсчитать время. Возможно, вы либо слишком часто справляете нужду, либо слишком долго задерживаете мочеиспускание. Первое может привести к тому, что с медицинской точки зрения известно как “гиперактивный мочевой пузырь”, а слишком долгое удержание мочи может означать инфекцию мочевыводящих путей (ИМП).

[inf]Гиперактивный мочевой пузырь (ГАМП или ГМП), или гиперрефлекторный мочевой пузырь, — это широко распространённое заболевание. Согласно исследованиям, до 17% населения стран Европы испытывают симптомы гиперактивного мочевого пузыря. Лишь небольшая часть таких больных обращаются за медицинской помощью. Часто сопровождается непроизвольным мочеиспусканием.[/inf]

Но помните, что с возрастом у мужчин скорость мочеиспускания действительно снижается. И если у вас есть какие–либо опасения по поводу этого процесса, особенно если вы заметили и другие симптомы, такие как боль или дискомфорт, стоит обсудить это с врачом безотлагательно.

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