Почему при простуде закладывает только одну ноздрю? Лор объяснил, когда нужно идти к врачу, а когда - просто закапать нос

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Опубликовано: 28.11.2024 11:51 , Обновлено: 28.11.2024

Зимой простуда и грипп в самом разгаре, поэтом многие люди страдают от кашля, боли в горле и простуды. Особенно досаждает заложенный нос, который затрудняет дыхание и часто приводит к плохому сну. Страдающие часто обнаруживают, что заложена только одна ноздря - но почему так происходит? Ответ кроется в удивительном механизме нашего организма.

Носовой цикл

Если вы будете поочередно закрывать ноздри и каждый раз делать глубокий вдох, вы заметите, что дышать через одну ноздрю гораздо легче. Это происходит потому, что одна носовая конха всегда находится в состоянии покоя, в то время как другая работает. Врачи заметили это явление еще в 1895 году.

Доктор Майкл Диг (Michael Deeg), специалист по медицине уха, носа и горла (отоларинголог, лор), в интервью изданию Fit For Fun объясняет носовой цикл как попеременное набухание и сгущение слизистых оболочек и пещеристых тел по обе стороны носа.

Этот процесс происходит постоянно и независимо от внешних раздражителей. Цикл может длиться от 30 минут до 14 часов. Но как это происходит во время простуды?

Почему заложена только одна ноздря

Носовой цикл протекает бессознательно. Это означает, что вы даже не осознаете, что активна только одна носовая раковина. При простуде ситуация иная.

Тогда из-за отека слизистой оболочки носа и чередования носовых циклов у вас возникает ощущение, что заложена только одна сторона.

“Во время носового цикла слизистая оболочка и эректильная ткань с одной стороны носа всегда набухшие, в то время как другая сторона находится в рабочей фазе. Во время этой рабочей фазы в нос поступает значительно больший поток воздуха, чем в фазе покоя», - объяснил доктор Майкл Диг.

Из-за отечности в фазе покоя к слизистой оболочке поступает меньше воздуха. В результате в фазе покоя слизистая оболочка выделяет в воздух значительно меньше влаги.

Поскольку в рабочей фазе воздух беспрепятственно поступает в нос благодаря набухшему состоянию, увлажняющая способность слизистой оболочки в этой фазе гораздо выше.

«Таким образом, фаза покоя служит для расслабления и регенерации слизистой оболочки носа. Во время этой фазы регенерации слизистая оболочка не только сохраняет влагу, но и энергию. Прежде всего, слизистая оболочка носа выполняет защитную функцию от вдыхаемых инородных тел и патогенных микроорганизмов», - отметил Диг.

«Ее реснички выводят из организма чужеродные вещества. Процессы регенерации обеспечивают сохранение функциональности слизистой оболочки. Особенно после простуды или инфекций способность к регенерации важна для восстановления защитных функций», - сказал эксперт.

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Как нарушается носовой цикл

Одно из самых известных нарушений носового цикла - гиперреактивность носа. В этом случае естественный носовой цикл нарушается из-за контакта с внешними раздражителями.

Слизистая оболочка носа естественным образом реагирует на определенные воздействия, затрудняя носовое дыхание, чихание и другие подобные симптомы.

Врачи различают специфическую и неспецифическую гиперреактивность. В случае специфической гиперреактивности пациент чрезмерно реагирует на аллергены.

Если же пациент реагирует на раздражители окружающей среды, такие как дым, пары или холодный воздух, это называется неспецифической гиперреактивностью.

Лор отметил, что «в гиперреактивности играют роль как воспаление, так и нарушения в нейронном контроле. Выработка и высвобождение эндогенных веществ, таких как нейротрансмиттеры, изменяется, а рецепторы на сосудах, нервах или железах чрезмерно реагируют».

Если нос опух с одной стороны без какого-либо внешнего раздражителя, необходимо принять меры.

«В принципе, можно использовать изотонические или гипертонические солевые растворы, чтобы аккуратно разгрузить нос», - посоветовал доктор Майкл Диг.

Но если нос заложен в течение длительного времени, следует обратиться к врачу, “который сможет поставить достоверный диагноз».

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